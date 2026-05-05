Зеленский хочет разоблачить «перемирие» Путина 5.05.2026, 15:29

Владимир Зеленский

Именно поэтому объявил свое.

Призывая к более раннему и продолжительному прекращению огня, Владимир Зеленский стремится продемонстрировать готовность Украины к деэскалации. Одновременно он пытается понять, готов ли Владимир Путин выйти за рамки ограниченного и символического перемирия.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По их словам, украинский лидер хочет показать: если Россия способна обеспечить прекращение огня на 9 мая, то аналогичный режим можно распространить на всю линию фронта.

Таким образом, Зеленский пытается подчеркнуть противоречие в позиции Москвы — с одной стороны, Путин добивается гарантий безопасности для проведения парада, а с другой продолжает наступательные действия на территории Украины.

Издание отмечает, что в России День Победы давно используется Кремлём как инструмент демонстрации военной мощи и национального единства. При Путине эта дата также стала способом представить полномасштабную войну против Украины как продолжение «Великой Отечественной войны» — так в России называют Вторую мировую войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com