Зеленский хочет разоблачить «перемирие» Путина
- 5.05.2026, 15:29
Именно поэтому объявил свое.
Призывая к более раннему и продолжительному прекращению огня, Владимир Зеленский стремится продемонстрировать готовность Украины к деэскалации. Одновременно он пытается понять, готов ли Владимир Путин выйти за рамки ограниченного и символического перемирия.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
По их словам, украинский лидер хочет показать: если Россия способна обеспечить прекращение огня на 9 мая, то аналогичный режим можно распространить на всю линию фронта.
Таким образом, Зеленский пытается подчеркнуть противоречие в позиции Москвы — с одной стороны, Путин добивается гарантий безопасности для проведения парада, а с другой продолжает наступательные действия на территории Украины.
Издание отмечает, что в России День Победы давно используется Кремлём как инструмент демонстрации военной мощи и национального единства. При Путине эта дата также стала способом представить полномасштабную войну против Украины как продолжение «Великой Отечественной войны» — так в России называют Вторую мировую войну.