5 мая 2026, вторник, 15:52
  • 5.05.2026, 15:39
«Россиян тут не особо любят»

Гражданке РФ объяснили, почему стоит выучить белорусский язык.

Москвичка под ником aleksa.proo рассказала в Threads о своем переезде в Беларусь.

«Вот мы и переехали из Москвы в Минск, — написала она. — Беларусь, ты прекрасна. Без сомнений — нам хорошо. Есть тут кто-нибудь такие же, как мы? Готова дружить! Живем в Лебяжьем, ЖК «Лазурит».

Один из первых вопросов, который задали автору поста, — собирается ли она учить белорусский язык и историю.

«Нет, не собираюсь, — ответила россиянка. — В школе мне экзамены сдавать не нужно. Граждан я и так уважаю, страну и без языка люблю. А чем мне заняться — найду».

Реакция белорусов была предсказуемой. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Чемодан. Вокзал. Россия.

— Зачем вы к нам переезжаете? Почему в Воркуту или Туапсе не переехали?Там же тоже Россия!

— Из такой «чудесной» страны уехали. От хорошей жизни, явно.

— Когда обратно?

— Вот первые вороны на наших землях, а затем они прилетят, чтобы «освободить» их от агрессии нашего языка.

— Лучше бы вы переехали в Бахмут.

— А что случилось? Почему не в Луганск, Донецк, Белгород, Туапсе? И зачем вы приперлись сюда?

— По направлению российского корабля шагом марш и больше не возвращайся.

— Вы украинка или россиянка? А то россиян тут не особо любят.

