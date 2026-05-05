«Россиян тут не особо любят»
- 5.05.2026, 15:39
Гражданке РФ объяснили, почему стоит выучить белорусский язык.
Москвичка под ником aleksa.proo рассказала в Threads о своем переезде в Беларусь.
«Вот мы и переехали из Москвы в Минск, — написала она. — Беларусь, ты прекрасна. Без сомнений — нам хорошо. Есть тут кто-нибудь такие же, как мы? Готова дружить! Живем в Лебяжьем, ЖК «Лазурит».
Один из первых вопросов, который задали автору поста, — собирается ли она учить белорусский язык и историю.
«Нет, не собираюсь, — ответила россиянка. — В школе мне экзамены сдавать не нужно. Граждан я и так уважаю, страну и без языка люблю. А чем мне заняться — найду».
Реакция белорусов была предсказуемой. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Чемодан. Вокзал. Россия.
— Зачем вы к нам переезжаете? Почему в Воркуту или Туапсе не переехали?Там же тоже Россия!
— Из такой «чудесной» страны уехали. От хорошей жизни, явно.
— Когда обратно?
— Вот первые вороны на наших землях, а затем они прилетят, чтобы «освободить» их от агрессии нашего языка.
— Лучше бы вы переехали в Бахмут.
— А что случилось? Почему не в Луганск, Донецк, Белгород, Туапсе? И зачем вы приперлись сюда?
— По направлению российского корабля шагом марш и больше не возвращайся.
— Вы украинка или россиянка? А то россиян тут не особо любят.