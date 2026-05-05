Бейонсе и Кидман нарушили традиционные правила крупного модного мероприятия 5.05.2026, 15:47

Фото: Matt Crossick/PA Images via Getty Images, Arturo Holmes/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Церемония Met Gala 2026 вновь оказалась в центре внимания не только из-за моды, но и из-за нарушения устоявшихся правил. Сопредседатели мероприятия Бейонсе и Николь Кидман пришли на красную дорожку вместе со своими несовершеннолетними детьми, несмотря на формальный возрастной порог в 18 лет, пишет ENews (перевод — сайт Charter97.org).

Николь Кидман появилась на мероприятии в красном платье Chanel вместе с 17-летней дочерью Сандей Роуз. В то же время Бейонсе и Jay-Z привели с собой 14-летнюю дочь Блю Айви, для которой это стало дебютом на Met Gala.

Таким образом, правило о возрастном ограничении оказалось скорее формальностью. Ранее на мероприятии уже смягчались другие запреты — например, ограничение на селфи фактически исчезло после появления снимков звёзд в соцсетях.

Организаторы и участники не стали комментировать возможные нарушения, однако сам факт присутствия несовершеннолетних гостей вызвал обсуждение в медиа и соцсетях.

При этом звёзды сделали акцент на семейной атмосфере события. Кидман ранее отмечала, что рада разделить этот опыт с дочерью, увлекающейся модой. Сандей Роуз объяснила свой образ как символ «расцвета» и нового этапа.

Met Gala традиционно остаётся одним из самых закрытых и регламентированных событий в мире моды, однако практика последних лет показывает, что даже здесь правила могут пересматриваться.

