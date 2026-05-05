Еще одна причина выучить белорусский 1 5.05.2026, 15:51

Годный лайфхак.

Пользовательница Threads под ником kristina.frizyuk поделилась историей о том, как может помочь знание родного языка.

«Работаю в госоргане, - написала она. - Сегодня звонила одной женщине, она говорила со мной на чистейшем белорусском языке. Очень красиво. Позже призналась, что всегда говорит на белорусском с людьми, которые звонят с незнакомых номеров, дабы обезопасить себя от мошенников. Мотивировала тем, что мошенники преимущественно граждане других государств, и наш язык попросту не поймут. Вот такой лайфхак».

Комментаторы поблагодарили автора поста. «Годный лайфхак», - написал один из них.

