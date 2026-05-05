Еще один банк вводит валютное изменение
- 5.05.2026, 16:03
Вслед за «Белгазпромбанком», «Альфа-Банком» и «МТБанком».
«Белгазпромбанк» изменил валюту расчетов картами Mastercard с евро на доллары. Ранее такое же решение приняли «Белгазпромбанк», «Альфа-Банк» и «МТБанк».
«Просим учитывать данную информацию при осуществлении операций с применением конвертации по банковским платежным картам Mastercard, эмитированным «Белгазпромбанком», — уточнили в финучреждении.
Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах. Конвертация Masterсard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте Masterсard, то конвертация происходит дважды: сначала со стороны платежной системы — из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.