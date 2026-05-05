закрыть
5 мая 2026, вторник, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще один банк вводит валютное изменение

  • 5.05.2026, 16:03
Еще один банк вводит валютное изменение

Вслед за «Белгазпромбанком», «Альфа-Банком» и «МТБанком».

«Белгазпромбанк» изменил валюту расчетов картами Mastercard с евро на доллары. Ранее такое же решение приняли «Белгазпромбанк», «Альфа-Банк» и «МТБанк».

«Просим учитывать данную информацию при осуществлении операций с применением конвертации по банковским платежным картам Mastercard, эмитированным «Белгазпромбанком», — уточнили в финучреждении.

Это изменение будет выгодным тем клиентам банков, которые совершают покупки за границей в долларах. Конвертация Masterсard в таком случае не совершается, но это делает позже банк, когда пересчитывает американскую валюту в рубли. Если же совершать платежи за рубежом в евро по карте Masterсard, то конвертация происходит дважды: сначала со стороны платежной системы — из евро в доллары, а затем банк переводит американскую валюту в рубли.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин