В Румынии отправили в отставку проевропейское правительство

В Румынии отправили в отставку проевропейское правительство1
- 5.05.2026, 16:04
Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, из которого ранее вышли семь членов Социал-демократической партии, пишет «Европейская правда».
Совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената, на котором обсуждался и был вынесен на голосование инициированный социал-демократами и ультраправыми вопрос о вотуме недоверия, началось в 11:00.
Голосование завершилось в 14:00, и через некоторое время парламентарии вернулись в зал, чтобы услышать результаты голосования. Вотум недоверия поддержали 281 депутат, 4 были против, 3 бюллетеня были аннулированы.
Для вотума недоверия было достаточно 233 голоса. Отмечается, что конституционное требование относительно большинства голосов для принятия решения было выполнено, что делает этот вотум недоверия принятым с наибольшим количеством голосов в истории парламента.
Отмечается, что Илие Боложан уже покинул парламент и вернулся в здание правительства.