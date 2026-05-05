5 мая 2026, вторник, 17:03
В Румынии отправили в отставку проевропейское правительство

1
  • 5.05.2026, 16:04
  • 1,848
Парламент поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, из которого ранее вышли семь членов Социал-демократической партии, пишет «Европейская правда».

Совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената, на котором обсуждался и был вынесен на голосование инициированный социал-демократами и ультраправыми вопрос о вотуме недоверия, началось в 11:00.

Голосование завершилось в 14:00, и через некоторое время парламентарии вернулись в зал, чтобы услышать результаты голосования. Вотум недоверия поддержали 281 депутат, 4 были против, 3 бюллетеня были аннулированы.

Для вотума недоверия было достаточно 233 голоса. Отмечается, что конституционное требование относительно большинства голосов для принятия решения было выполнено, что делает этот вотум недоверия принятым с наибольшим количеством голосов в истории парламента.

Отмечается, что Илие Боложан уже покинул парламент и вернулся в здание правительства.

