5 мая 2026, вторник, 17:04
Reuters: Киев усиливает давление на тылы российской армии

  • 5.05.2026, 16:07
В Киеве подчеркивают, что такие удары направлены на истощение ресурсов противника.

Украина резко увеличивает число ударов средней дальности по российским позициям, делая ставку на новую тактику в условиях затяжной войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что количество таких атак выросло вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза — с февраля, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет об ударах на дистанции более 20 километров — за пределами досягаемости FPV-дронов. Основные цели — склады боеприпасов, логистические узлы, командные пункты и системы ПВО, расположенные в глубине обороны.

По данным Минобороны Украины, только в апреле было проведено более 160 подобных атак на расстоянии до 150 километров. Среди пораженных объектов — десятки складов, пункты управления дронами и штабы войск как на оккупированных территориях, так и в приграничных регионах России.

Параллельно Украина усиливает и дальние атаки по территории России. В последние недели удары наносились по портам и нефтеперерабатывающим объектам, а также по предприятиям оборонной промышленности. В частности, сообщалось об использовании крылатых ракет отечественной разработки.

Военные отмечают, что систематическое уничтожение средств ПВО и радиоэлектронной борьбы открывает возможности для еще более глубоких ударов. Новая стратегия становится ключевым элементом в попытке Киева компенсировать численное и техническое превосходство противника.

