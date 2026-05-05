Reuters: Киев усиливает давление на тылы российской армии 1 5.05.2026, 16:07

В Киеве подчеркивают, что такие удары направлены на истощение ресурсов противника.

Украина резко увеличивает число ударов средней дальности по российским позициям, делая ставку на новую тактику в условиях затяжной войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что количество таких атак выросло вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза — с февраля, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет об ударах на дистанции более 20 километров — за пределами досягаемости FPV-дронов. Основные цели — склады боеприпасов, логистические узлы, командные пункты и системы ПВО, расположенные в глубине обороны.

По данным Минобороны Украины, только в апреле было проведено более 160 подобных атак на расстоянии до 150 километров. Среди пораженных объектов — десятки складов, пункты управления дронами и штабы войск как на оккупированных территориях, так и в приграничных регионах России.

В Киеве подчеркивают, что такие удары направлены на истощение ресурсов противника, снижение интенсивности обстрелов и ограничение мобильности войск.

Параллельно Украина усиливает и дальние атаки по территории России. В последние недели удары наносились по портам и нефтеперерабатывающим объектам, а также по предприятиям оборонной промышленности. В частности, сообщалось об использовании крылатых ракет отечественной разработки.

Военные отмечают, что систематическое уничтожение средств ПВО и радиоэлектронной борьбы открывает возможности для еще более глубоких ударов. Новая стратегия становится ключевым элементом в попытке Киева компенсировать численное и техническое превосходство противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com