Топ-5 сцен из фильмов 90-ых, которые сегодня бы вырезали 5.05.2026, 16:12

2,448

Правила и вкусы значительно изменились за десятилетия.

Фильмы середины 1990-х все чаще воспринимаются как напоминание о времени, когда Голливуд позволял себе гораздо больше. Многие сцены, вызвавшие шок и обсуждения тогда, сегодня вряд ли дошли бы до зрителя — слишком изменились правила индустрии и общественные ожидания, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Один из самых ярких примеров — открывающая сцена «Крика», где героиню Дрю Бэрримор неожиданно убивают. В эпоху соцсетей и утечек такой поворот почти невозможно сохранить в тайне, а уровень жестокости зашкаливал.

Эпизод из «На игле», где герой переживает галлюцинацию с мертвым младенцем. Даже сегодня эта сцена выглядит предельно жесткой, а современные студии избегают подобного шок-контента, особенно связанного с детьми.

В «Красивые девушки» зрителей ставят в неловкое положение отношения взрослого мужчины и 13-летней девочки. Сегодня подобная линия почти наверняка вызвала бы резкую критику и не прошла бы стадию производства.

Драма «Время убивать» шокировала прямым изображением насилия, ставя зрителя перед тяжелым моральным выбором. В нынешней индустрии подобные сцены чаще смягчаются или остаются за кадром.

Наконец, «Спящие» показал откровенную жестокость и травмы подростков в закрытом учреждении. Такой уровень натурализма сегодня редко допускается в массовом кино.

Эксперты отмечают, что дело не только в цензуре — изменился сам подход к кино. Там, где раньше провокация считалась частью искусства, сегодня чаще выбирают осторожность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com