Топ-5 сцен из фильмов 90-ых, которые сегодня бы вырезали
- 5.05.2026, 16:12
Правила и вкусы значительно изменились за десятилетия.
Фильмы середины 1990-х все чаще воспринимаются как напоминание о времени, когда Голливуд позволял себе гораздо больше. Многие сцены, вызвавшие шок и обсуждения тогда, сегодня вряд ли дошли бы до зрителя — слишком изменились правила индустрии и общественные ожидания, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Один из самых ярких примеров — открывающая сцена «Крика», где героиню Дрю Бэрримор неожиданно убивают. В эпоху соцсетей и утечек такой поворот почти невозможно сохранить в тайне, а уровень жестокости зашкаливал.
Эпизод из «На игле», где герой переживает галлюцинацию с мертвым младенцем. Даже сегодня эта сцена выглядит предельно жесткой, а современные студии избегают подобного шок-контента, особенно связанного с детьми.
В «Красивые девушки» зрителей ставят в неловкое положение отношения взрослого мужчины и 13-летней девочки. Сегодня подобная линия почти наверняка вызвала бы резкую критику и не прошла бы стадию производства.
Драма «Время убивать» шокировала прямым изображением насилия, ставя зрителя перед тяжелым моральным выбором. В нынешней индустрии подобные сцены чаще смягчаются или остаются за кадром.
Наконец, «Спящие» показал откровенную жестокость и травмы подростков в закрытом учреждении. Такой уровень натурализма сегодня редко допускается в массовом кино.
Эксперты отмечают, что дело не только в цензуре — изменился сам подход к кино. Там, где раньше провокация считалась частью искусства, сегодня чаще выбирают осторожность.