РФ вывезла в Египет 27 тысяч тонн ворованного украинского зерна 2 5.05.2026, 16:22

Только в апреле в порты страны прибыли четыре судна с украденным зерном.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 5 написал в социальной сети X, что судну «ASOMATOS» разрешили разгрузить 26,9 тысячи тонн украинской пшеницы в порту Абу-Кир. С начала апреля это уже четвертый подобный случай, когда похищенное зерно попадает в египетские порты.

Судно получило разрешение на швартовку и разгрузку даже несмотря на то, что за несколько дней до этого Офис генерального прокурора Украины официально обратился в Министерство юстиции Египта с запросом о правовой помощи. Кроме того, украинская сторона передала всю необходимую информацию о происхождении груза, в частности данные о том, что зерно было экспортировано подсанкционной компанией «Agro-Frigat» через оккупированный Крым, а также предоставила юридические основания для ареста судна и груза.

«Украина — это страна, которая в течение многих лет выполняла роль надежного гаранта продовольственной безопасности для Египта, — и мы не понимаем, почему египетские партнеры благодарят нас, продолжая принимать похищенное украинское зерно», — пишет Сибига.

Министр напомнил, что Украина уже переживала трагедию массового голода из-за принудительного изъятия зерна в прошлом веке. Именно поэтому нынешние действия России, которая вывозит зерно с оккупированных территорий, вызывают особенно острую реакцию.

«Теперь, когда Москва снова ворует наше зерно, это вызывает у нас худшие воспоминания. Мы призываем наших египетских партнеров придерживаться международного права, собственных обещаний, данных нам, и принципов наших двусторонних отношений», — написал он.

