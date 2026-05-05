5 мая 2026, вторник, 17:04
Двоих белoрусов добавили в санкционный список Великобритании

  • 5.05.2026, 16:31
Это связано с российскими дронами.

Великобритания 5 мая ввела новые санкции против России. В списке оказались и два уроженца Беларуси — братья Егор и Павел Никитины. Их связывают с поставками дронов в РФ, пишет «Зеркало».

Егор Валерьевич Никитин указан в списке как гражданин Беларуси, владеющий компаниями «Завод Сантэкс» и «Шефмонтаж». Павел Валерьевич Никитин — гражданин России, которому принадлежат российские фирмы «Рустакт» и «Сантросс»

Причинами введения санкций указывается то, что оба уроженца Беларуси причастны или были причастны к дестабилизации Украины, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости. И связано это как раз с перечисленными компаниями.

Напомним, о схеме обхода международных санкций, связанной с поставками дронов для российской армии через Беларусь, рассказывал Белoрусский расследовательский центр (БРЦ). Тогда сообщалось, что СЗАО «Завод Сантэкс» в Гомеле, несмотря на публичное производство эмалированной посуды, моек и прочих хозяйственных товаров, участвовал в реэкспорте беспилотников.

Украинская разведка называет российскую компанию «Рустакт» производителем FPV-дронов, которые с 2022 года используются в войне против Украины.

Павел Никитин родился в Минске и переехал в Россию в 2000-х. Там он за 20 последних лет стал собственником или совладельцем приблизительно 20 компаний, половина из которых продолжает работать и сегодня. Профиль их деятельности — от рыбной ловли до сборки боевых дронов-камикадзе.

Игорь Эйдман
Леонид Невзлин
Александр Невзоров
Михаил Крутихин