5 мая 2026, вторник, 17:04
СМИ: В Геленджике горит танкер из теневого флота России

1
  • 5.05.2026, 16:30
  2,008
Дым виден из Новороссийска.

В море возле российского порта Геленджик горит объект, который может быть танкером WALER теневого флота Российской Федерации. Дым от пожара видно в Новороссийске, расположенном на расстоянии 30 км.

Инцидент в море возле Геленджика произошел около 14-15 часов, сообщает Telegram-канале Exilenova+. В российском городе продолжается сигнал тревоги, а на фото, сделанных случайными свидетелями, фигурируют минимум три танкера, предназначенные для подсанкционной нефти РФ.

Канал опубликовал серию фотографий с разных ракурсов, которые показывают столб дыма на расстоянии примерно километра от берега.

Telegram-канал DroneBomber проанализировал трафик кораблей возле Геленджика и установили, что может идти речь о танкере WALER. Выяснилось, что последний раз этот корабль ходил под флагом Панамы и находился в зоне с координатами 44.513167, 38.009141. Указанная точка — в 5 км к западу от Геленджика и в 30 к югу от Новороссийска: в обоих портах видят дым в море.

