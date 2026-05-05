закрыть
5 мая 2026, вторник, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон призвал Южный Кавказ выбрать европейский путь

  • 5.05.2026, 16:42
Макрон призвал Южный Кавказ выбрать европейский путь
Эммануэль Макрон

И выйти из-под влияния РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Южный Кавказ отказаться от логики имперских зон влияния и строить будущее в тесной связи с Европой. Об этом он заявил на открытии международного Yerevan Dialogue Forum в столице Армении, сообщает «Укринформ».

«Я знаю, что многие долгое время считали, что судьба Армении может быть только под якобы защитным крылом России. Война и все то, что вы пережили, все трагедии, через которые вы прошли, показали, что это крыло не было таким защитным, как многие думали», - сказал Макрон.

Макрон отметил, что после завершения боевых действий в 2020 году Армения преодолела период нестабильности и совершила политический разворот в сторону демократии, мира и Европы. Он считает, что такой пример должен дать толчок к масштабным изменениям во всем регионе.

Глава Франции подчеркнул: Южный Кавказ не должен быть территорией, где господствуют имперские амбиции других государств. Этот регион может превратиться в стратегический «средний коридор», который будет соединять европейское пространство с Центральной Азией и Ближним Востоком.

Ключевым условием для этого президент назвал полноценное разблокирование границ - как с Турцией, так и с Азербайджаном, а также развитие сотрудничества с Грузией.

Эммануэль Макрон связывает будущее развитие Кавказа с европейской интеграцией и выступил с инициативой создать «коалицию независимых».

«Нашим предложением миру должен стать новый альянс - объединение независимых государств, основанное на международном порядке, верховенстве права, принципах свободной торговли и защите демократических институтов - от независимых СМИ до академической свободы», - подытожил французский лидер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин