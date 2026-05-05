Макрон призвал Южный Кавказ выбрать европейский путь 5.05.2026, 16:42

И выйти из-под влияния РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Южный Кавказ отказаться от логики имперских зон влияния и строить будущее в тесной связи с Европой. Об этом он заявил на открытии международного Yerevan Dialogue Forum в столице Армении, сообщает «Укринформ».

«Я знаю, что многие долгое время считали, что судьба Армении может быть только под якобы защитным крылом России. Война и все то, что вы пережили, все трагедии, через которые вы прошли, показали, что это крыло не было таким защитным, как многие думали», - сказал Макрон.

Макрон отметил, что после завершения боевых действий в 2020 году Армения преодолела период нестабильности и совершила политический разворот в сторону демократии, мира и Европы. Он считает, что такой пример должен дать толчок к масштабным изменениям во всем регионе.

Глава Франции подчеркнул: Южный Кавказ не должен быть территорией, где господствуют имперские амбиции других государств. Этот регион может превратиться в стратегический «средний коридор», который будет соединять европейское пространство с Центральной Азией и Ближним Востоком.

Ключевым условием для этого президент назвал полноценное разблокирование границ - как с Турцией, так и с Азербайджаном, а также развитие сотрудничества с Грузией.

Эммануэль Макрон связывает будущее развитие Кавказа с европейской интеграцией и выступил с инициативой создать «коалицию независимых».

«Нашим предложением миру должен стать новый альянс - объединение независимых государств, основанное на международном порядке, верховенстве права, принципах свободной торговли и защите демократических институтов - от независимых СМИ до академической свободы», - подытожил французский лидер.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com