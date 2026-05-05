Зеленский встретился с королем Бахрейна и предложил сделку по дронам
- 5.05.2026, 16:49
Детали соглашения прорабатываются.
Президент Владимир Зеленский в Манаме обсудил с королём Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, ключевые вызовы и возможности в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украиныю
«Говорили о ударах из Ирана против Бахрейна и других стран, о ситуации относительно Ормузского пролива, - сказал Зеленский. - Практически каждый день наша страна также подвергается таким же террористическим ударам, и наши люди имеют соответствующий опыт полномасштабной защиты. Украина готова делиться с Бахрейном такой безопасностной экспертизой и помогать усиливать защиту жизни. Предложил заключить Drone Deal и масштабировать сотрудничество с Бахрейном, договорились, что наши команды проработают детали».
В сообщении также отмечено, что отдельное внимание стороны уделили развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства.
Также поднимался вопрос о взаимном открытии посольств.
Это первый визит Владимира Зеленского в Бахрейн и одновременно первая встреча лидеров Украины и Бахрейна с 2003 года.