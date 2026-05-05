Как один единственный вид техники меняет ход гонки ИИ
- 5.05.2026, 17:02
Масштабирование современных технологий упирается в газовые турбины.
Гонка в сфере искусственного интеллекта столкнулась с новой критической уязвимостью — нехваткой электроэнергии и оборудования для ее генерации. Если ранее ключевыми проблемами считались чипы, инвестиции и кадры, то теперь главным узким местом стала энергетика, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Эксперты отмечают, что к 2030 году США потребуется нарастить объемы выработки электроэнергии для дата-центров до уровней, сравнимых с масштабами строительства всей энергетической инфраструктуры прошлых десятилетий. Аналогичные проблемы возникают и в других странах.
Среди возможных решений — атомная энергетика, возобновляемые источники и газовые электростанции. Однако каждый вариант имеет ограничения: атомные проекты требуют 10–15 лет, возобновляемые источники зависят от погоды и требуют дорогих систем хранения, а только газовые турбины способны обеспечить быстрый ввод мощностей.
Именно газовая генерация стала ключевым решением для новых ИИ-центров, несмотря на ее экологические недостатки. Это привело к резкому росту спроса на газовые турбины, которые производят всего несколько компаний в мире — в США, Германии и Японии.
Производители сообщают о рекордных заказах и дефиците оборудования вплоть до 2030 года. Стоимость резервирования мощностей резко выросла, а сроки поставок растянулись на годы.
На фоне дефицита компании начинают использовать авиационные двигатели как временные генераторы, чтобы обеспечить работу дата-центров.
Ситуация уже влияет на географию развития ИИ: доступ к энергетическому оборудованию становится фактором стратегической конкуренции между странами, сравнимым по значимости с доступом к микрочипам.
Параллельно усиливается глобальная конкуренция. Китай активно развивает собственные технологии газовых турбин и уже начал экспорт оборудования, что может изменить баланс сил на энергетическом рынке.
Эксперты предупреждают, что успех в сфере искусственного интеллекта теперь зависит не только от технологий, но и от способности стран обеспечить стабильные энергоресурсы на годы вперед.