закрыть
5 мая 2026, вторник, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты отменили в Крыму все массовые мероприятия к 9 мая

  • 5.05.2026, 17:15
Оккупанты отменили в Крыму все массовые мероприятия к 9 мая

Из «соображений безопасности».

Марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов заявил об отмене всех массовых мероприятий 9 мая, передает Цензор.нет.

«Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не запланировано. Также не будет организовано шествие «Бессмертного полка», - говорится в сообщении.

Оккупационные «власти» объяснили это «соображениями безопасности».

Накануне стало известно, что в Кремле заявили об угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за опасений атаки дронов, заявили в Минобороны РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин