Оккупанты отменили в Крыму все массовые мероприятия к 9 мая
- 5.05.2026, 17:15
Из «соображений безопасности».
Марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов заявил об отмене всех массовых мероприятий 9 мая, передает Цензор.нет.
«Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не запланировано. Также не будет организовано шествие «Бессмертного полка», - говорится в сообщении.
Оккупационные «власти» объяснили это «соображениями безопасности».
Накануне стало известно, что в Кремле заявили об угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за опасений атаки дронов, заявили в Минобороны РФ.