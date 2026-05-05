На российско-белорусской границе данные пассажиров заносят в таблицы 5.05.2026, 17:26

Не всех проверяют одинаково.

Российские пограничники перед майскими праздниками ввели усиленный контроль на границе с Беларусью. Однако после окончания выходных эта мера не была отменена и сохраняется до сих пор, сообщает MAYDAY.TEAM.

30 апреля правозащитникам стало известно, что российские пограничники начали фотографировать паспорта всех пересекающих границу с Беларусью. Меры усиленного контроля объяснялись увеличившимся потоком туристов в преддверии длинных майских праздников. Эта ситуация привела к пробкам и замедлению проезда, в частности, в пункте пропуска «Рудня» приходилось ждать до двух часов.

По состоянию на 5 мая режим контроля не изменился, но способ сбора данных скорректировали: теперь пограничники вносят данные водителей и пассажиров в специальную Excel-таблицу, из-за чего могут скапливаться очереди

По словам самих контролеров, им дано указание вести постоянный контроль въезжающих в Россию иностранцев и выезжающих из страны россиян. Эти категории путешественников обязаны лично подходить к окошкам в пунктах пропуска и предъявлять документы.

При этом отмечается, что граждан Беларуси, выезжающих из России по белорусским паспортам, проверяют менее тщательно — в ряде случаев их пропускают без внесения данных в таблицу.

Сохранится ли такой порядок после 9 мая, пока неизвестно. По словам российских пограничников, «не они принимают решение».

