закрыть
5 мая 2026, вторник, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На российско-белорусской границе данные пассажиров заносят в таблицы

  • 5.05.2026, 17:26
На российско-белорусской границе данные пассажиров заносят в таблицы

Не всех проверяют одинаково.

Российские пограничники перед майскими праздниками ввели усиленный контроль на границе с Беларусью. Однако после окончания выходных эта мера не была отменена и сохраняется до сих пор, сообщает MAYDAY.TEAM.

30 апреля правозащитникам стало известно, что российские пограничники начали фотографировать паспорта всех пересекающих границу с Беларусью. Меры усиленного контроля объяснялись увеличившимся потоком туристов в преддверии длинных майских праздников. Эта ситуация привела к пробкам и замедлению проезда, в частности, в пункте пропуска «Рудня» приходилось ждать до двух часов.

По состоянию на 5 мая режим контроля не изменился, но способ сбора данных скорректировали: теперь пограничники вносят данные водителей и пассажиров в специальную Excel-таблицу, из-за чего могут скапливаться очереди

По словам самих контролеров, им дано указание вести постоянный контроль въезжающих в Россию иностранцев и выезжающих из страны россиян. Эти категории путешественников обязаны лично подходить к окошкам в пунктах пропуска и предъявлять документы.

При этом отмечается, что граждан Беларуси, выезжающих из России по белорусским паспортам, проверяют менее тщательно — в ряде случаев их пропускают без внесения данных в таблицу.

Сохранится ли такой порядок после 9 мая, пока неизвестно. По словам российских пограничников, «не они принимают решение».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин