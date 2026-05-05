Украинцы уничтожили российские катера и самолет-амфибию в Крыму
- 5.05.2026, 17:30
Провал российской ПВО.
Разведчики ГУР Минобороны Украины поразили ряд целей, связанных с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной составляющей противника в оккупированном Крыму.
Выведены из строя три десантно-штурмовых катера проекта 05060, судно обеспечения и противолодочный самолет-амфибия Бе-12 «Чайка», сообщает пресс-центр ГУР Минобороны Украины.
«Отдельный эпизод - уклонение борта «Примар» от вражеского ПЗРК. Несмотря на попытки россиян помешать выполнению боевой задачи, мастера ГУР продолжили операцию и добились очередного важного результата, который ослабляет российскую оккупационную армию», - говорится в сообщении.