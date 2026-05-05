5 мая 2026, вторник, 18:40
В Гомеле авто загорелось прямо на заправке

Водитель приехала туда уже с дымом и начала снимать видео.

В Гомеле женщина приехала на одну из гомельских заправок «Белоруснефти» на задымившемся автомобиле, припарковалась возле бензоколонки, после чего вышла из салона и начала снимать видео.

В какой-то момент из-под капота машины начало вырываться пламя, к ней с огнетушителями прибежали работники автозаправочной станции. Тут же прибыл и отряд МЧС. Пострадавших нет.

В «Белоруснефти» объяснили, что действия водителя были недопустимыми, поскольку АЗС — объекты повышенной опасности. Транспортное средство следовало немедленно остановить и вызывать спасателей.

«В случае появления дыма или огня из-под капота нужно отогнать автомобиль от колонки АЗС, принять оперативные меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения. Водителям следует заботиться об исправности своего автомобиля», — рассказали в компании.

