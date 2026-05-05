5 мая 2026, вторник, 18:40
Украинские дроны ударили по Сочи: в городе слышны взрывы

9
  5.05.2026, 17:44
  • 2,888
Объявлена воздушная тревога.

Мэр Сочи Андрей Прошунин на своей странице в Telegram пишет, что в городе фиксировалась атака БпЛА, которую отражали силы ПВО. По его словам, все службы были переведены в состояние максимальной готовности, а координацию их действий осуществлял городской оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности. В частности, тем, кто находился в зданиях, рекомендовали не подходить к окнам и находиться в помещениях без остекления или во внутренних комнатах. Людям на улице советовали немедленно искать укрытие в подвалах, подземных паркингах, переходах или цокольных этажах зданий.

Отдельно отмечалось, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия или прятаться у стен многоэтажных домов. Также жителей призвали не снимать и не распространять в соцсетях работу ПВО, полеты беспилотников, их обломки, а также действия экстренных служб.

Местные Telegram-каналы пишут о взрывах в центральной части города, которые, по их данным, были связаны с работой противовоздушной обороны. Также публиковались кадры дыма в небе.

