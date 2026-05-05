Легенда «Барселоны» может возглавить «Челси» 5.05.2026, 18:20

Хави

Фото: David Ramos / Getty Images

Лондонская команда нуждается в существенном перезапуске перед новым сезоном.

Лондонский «Челси» ищет нового наставника после увольнения Лиама Росеньора.

Одним из главных кандидатов на пост тренера клуба является легенда «Барселоны» Хави, сообщает The Independent.

По информации источника, в «Челси» считают, что после неудачных результатов команда нуждается в существенном перезапуске перед новым сезоном.

Руководство клуба стремится сохранить игровую философию, которую постепенно внедряют последние годы, в частности через академию и первую команду. Именно Хави соответствует этим принципам.

Хави находится без работы после ухода из «Барселоны» в 2024 году. За три сезона в каталонском клубе он выиграл один чемпионский титул Ла Лиги и один Суперкубок страны. Несмотря на неоднозначные оценки его работы, в «Челси» считают, что Хави готов к новому вызову.

Кроме Хави, в списке также фигурируют Хаби Алонсо, Франческо Фариоли из «Порту» и Сеск Фабрегас, который сейчас работает в «Комо». Также высоко оценивается Андони Ираола, однако его подход в клубе считают несколько иным.

После 35 туров АПЛ Челси идет на 9 месте, имея 48 очков. Накануне лондонцы проиграли «Ноттингему» (1:3) и потеряли шанс на попадание в Лигу чемпионов.

Следующий матч команда сыграет 9 мая против «Ливерпуля». 16 мая лондонцы встретятся с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

