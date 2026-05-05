Фон дер Ляйен – Трампу: Сделка есть сделка
- 5.05.2026, 18:37
Глава Еврокомиссии напомнила президенту США о недавнем торговом соглашении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала недавнюю угрозу Дональда Трампа повысить пошлины на европейские автомобили, заявив, что Евросоюз готов к любому развитию событий, пишет Euronews.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что между Евросоюзом и США уже есть достигнутые договоренности, которые нужно выполнять, прежде всего заключенное в прошлом году уже с администрацией Трампа торговое соглашение:
«Сделка есть сделка, и мы ее заключили. И суть этой сделки — процветание, общие правила и надежность», — заявила фон дер Ляйен во вторник в Армении.
Поэтому Евросоюз рассчитывает на выполнение ранее согласованных договоренностей.
Ранее Трамп пригрозил повысить тарифы на автомобили из ЕС с 15% до 25%, обвинив Европу в нарушении договоренностей.
В ответ фон дер Ляйен отметила, что в США есть ограничения, которые не позволяют самостоятельно повышать пошлины выше определенного уровня.
Она также сообщила, что в ЕС находится на завершающей стадии реализации часть торгового соглашения, предусматривающего отмену тарифов на ряд американских товаров. Соответствующий закон еще рассматривается в Европарламенте.
Европейская сторона теперь требует от Вашингтона объяснений относительно новых угроз и одновременно заявляет, что готова ответить в случае введения дополнительных пошлин.