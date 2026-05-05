Арина Соболенко допустила бойкот теннисистов из-за размера призовых 9 5.05.2026, 18:46

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска хочет более справедливого распределения денежных средств.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не исключила варианта, при котором ведущие теннисисты планеты объявили бы бойкот, чтобы добиться более справедливого распределения призовых. Ее слова приводит Sky Sports.

3 мая группа из 20 топовых теннисистов распространила совместное заявление, в котором за недостаточное повышение призовых подвергла критике организаторов второго в сезоне турнира Большого шлема — Roland Garros. Среди выразивших недовольство были лидеры обоих — мужского и женского — рейтингов: Янник Синнер и Арина Соболенко.

«Без нас не было бы турниров, не было бы развлечения. Я думаю, что мы заслуживаем, чтобы нам платили больше. Думаю, в какой-то момент мы объявим бойкот. Есть ощущение, что это будет единственный способ отстоять свои права», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед началом грунтового турнира в Риме.

