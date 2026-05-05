5 мая 2026, вторник, 19:13
  • 5.05.2026, 19:02
Швеция создаст службу внешней разведки

Она будет подчиняться правительству и взаимодействовать с другими разведслужбами Швеции.

Швеция создаст новую службу внешней разведки. Она будет подчиняться напрямую правительству. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард, передает Reuters.

«Как известно, у нас серьезная ситуация в сфере безопасности, и каждый день мы сталкиваемся с широкой и сложной картиной угроз, что предъявляет новые и повышенные требования к нашим возможностям», — сказала министр.

По плану, служба, получившая название UND (Utrikesunderrättelsetjänsten), должна начать работу в начале 2027 года. На нее было выделено около $302 млн.

UND будет работать совместно с существующими службами разведки. Речь, в частности, идет о Службе разведки и безопасности страны (MUST — Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten), Шведской службе безопасности (SAPO — Säkerhetspolisen), входящей в состав полиции, и Национальном управлении радиосвязи Министерства обороны (FRA — Försvarets radioanstalt), которое отвечает за радиоразведку.

Мария Мальмер Стенергард отмечала, что появление новой разведывательной службы поспособствует улучшению взаимодействия с разведывательными структурами НАТО и других союзников Стокгольма.

Швеция официально вступила в НАТО в мае 2024 года вместе с Финляндией.

В феврале 2026 года Politico сообщало, что шведская Служба военной разведки и безопасности страны (MUST) в своем докладе к правительству назвала Россию главной военной угрозой для Стокгольма. Спецслужба воспринимает российскую угрозу как «серьезную и конкретную».

Sveriges Television накануне сообщило, что Швеция запустила в космос первый из десяти разведывательных спутников, которые будут использовать в том числе для слежки за военными объектами на территории России.

Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин