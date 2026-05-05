Глава Nvidia: ИИ создает огромное количество рабочих мест 1 5.05.2026, 19:18

Дженсен Хуанг

Дженсен Хуанг ответил критикам, считающим ИИ угрозой для рынка труда.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект не приведет к массовой безработице, а наоборот создаст большое количество новых рабочих мест и может стать шансом для восстановления промышленности США.

Об этом пишет издание TechCrunch.

По словам Хуанга, ИИ является мощным генератором рабочих мест, а не угрозой для рынка труда, как считают критики.

Во время дискуссии обсуждали опасения относительно быстрого развития технологий и возможного роста неравенства. Ведущая отметила, что изменения происходят очень быстро и могут вызвать серьезные экономические сдвиги.

Хуанг ответил, что ИИ создает новые возможности для экономики и может помочь США снова развить промышленность. Он пояснил, что отрасль ИИ базируется на новых типах производства — в частности заводах, которые изготавливают оборудование для работы технологий, и там нужны работники.

Он также отметил, что автоматизация отдельных задач не означает полную замену работника. По его словам, люди часто путают отдельные функции со всей работой, хотя роль работника значительно шире.

Хуанг раскритиковал утверждения, что ИИ может доминировать над человечеством или уничтожить крупные секторы экономики. Он отметил, что чрезмерное запугивание может оттолкнуть людей от использования технологии.

В то же время критики указывают, что подобные страхи частично распространяет сама индустрия ИИ, используя громкие заявления для привлечения внимания к своим продуктам.

Каким будет долгосрочное влияние ИИ на экономику, пока неизвестно. В то же время финансовые и научные организации предполагают, что в ближайшие годы до 15% рабочих мест в США могут исчезнуть из-за автоматизации.

