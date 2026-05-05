Что происходит на авторынке Беларуси 1 5.05.2026, 20:19

Продажи опять бьют рекорд, а импортные бренды уступают позиции.

В Беларуси продолжается рост продаж новых легковых автомобилей. В апреле реализовали около 6,7 тысячи машин — это на 17% больше, чем в марте, который ранее стал рекордным в 2026 году. Такие данные приводит Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

По данным экспертов, по итогам апреля доля автомобилей отечественной сборки еще больше увеличилось. Их продажи в высокотехнологичных сегментах продемонстрировали высокую динамику, обеспечив заводу «БЕЛДЖИ» ведущие позиции.

Так, продажи гибридов (PHEV и HEV) выросли на 46% по сравнению с мартом и составили около 400 автомобилей. При этом 87% продаж в этом сегменте обеспечили модели, собранные в Беларуси.

Кроме того, в апреле продано около 2,4 тысячи электромобилей (BEV) — на 36% больше, чем месяцем ранее. В ассоциации подчеркнули, что объем продаж фактически удвоился благодаря активности локального производителя.

Сегмент автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) показал более сдержанный рост продаж — около 5%, до 3,8 тысячи машин.

По итогам апреля модели отечественной сборки стали лидером продаж в каждом из трех технологических сегментов. Кроме того, каждый третий проданный автомобиль в Беларуси — электрический. Если учитывать и гибриды, доля электрифицированного транспорта в стране достигла 43%.

Как заявил председатель правления ассоциации Сергей Варивода, импортные бренды постепенно уступают позиции. Пока они сохраняют относительную конкурентоспособность только в сегменте электромобилей, но и здесь ситуация близка к слому тренда в пользу внутреннего автопроизводства.

«Доля местных автомобилей практически достигла двух третей рынка новых, что значительно выше показателя прошлого года», — сообщил Варивода.

Импорт из России в апреле фактически свелся к поставкам одной марки — Lada. При этом китайские автомобили российского производства в продажах на белорусском рынке не участвовали.

По словам эксперта, текущая ситуация во многом связана с действующими льготами для импортеров электромобилей. Однако этот фактор может быть временным.

«„Лебединая песня“ импортируемых электромобилей звучит ровно столько, сколько существуют льготы для импортеров», — пояснил он.

Кроме того, считает Варивода, скоро на белорусском авторынке будут доминировать автопроизводители из Беларуси и РФ, «обеспечившие промышленную сборку легковых автомобилей и как минимум локализовавшие сварку, окраску и сборочные операции на местных заводах».

