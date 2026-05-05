закрыть
5 мая 2026, вторник, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что происходит на авторынке Беларуси

1
  • 5.05.2026, 20:19
Что происходит на авторынке Беларуси

Продажи опять бьют рекорд, а импортные бренды уступают позиции.

В Беларуси продолжается рост продаж новых легковых автомобилей. В апреле реализовали около 6,7 тысячи машин — это на 17% больше, чем в марте, который ранее стал рекордным в 2026 году. Такие данные приводит Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

По данным экспертов, по итогам апреля доля автомобилей отечественной сборки еще больше увеличилось. Их продажи в высокотехнологичных сегментах продемонстрировали высокую динамику, обеспечив заводу «БЕЛДЖИ» ведущие позиции.

Так, продажи гибридов (PHEV и HEV) выросли на 46% по сравнению с мартом и составили около 400 автомобилей. При этом 87% продаж в этом сегменте обеспечили модели, собранные в Беларуси.

Кроме того, в апреле продано около 2,4 тысячи электромобилей (BEV) — на 36% больше, чем месяцем ранее. В ассоциации подчеркнули, что объем продаж фактически удвоился благодаря активности локального производителя.

Сегмент автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) показал более сдержанный рост продаж — около 5%, до 3,8 тысячи машин.

По итогам апреля модели отечественной сборки стали лидером продаж в каждом из трех технологических сегментов. Кроме того, каждый третий проданный автомобиль в Беларуси — электрический. Если учитывать и гибриды, доля электрифицированного транспорта в стране достигла 43%.

Как заявил председатель правления ассоциации Сергей Варивода, импортные бренды постепенно уступают позиции. Пока они сохраняют относительную конкурентоспособность только в сегменте электромобилей, но и здесь ситуация близка к слому тренда в пользу внутреннего автопроизводства.

«Доля местных автомобилей практически достигла двух третей рынка новых, что значительно выше показателя прошлого года», — сообщил Варивода.

Импорт из России в апреле фактически свелся к поставкам одной марки — Lada. При этом китайские автомобили российского производства в продажах на белорусском рынке не участвовали.

По словам эксперта, текущая ситуация во многом связана с действующими льготами для импортеров электромобилей. Однако этот фактор может быть временным.

«„Лебединая песня“ импортируемых электромобилей звучит ровно столько, сколько существуют льготы для импортеров», — пояснил он.

Кроме того, считает Варивода, скоро на белорусском авторынке будут доминировать автопроизводители из Беларуси и РФ, «обеспечившие промышленную сборку легковых автомобилей и как минимум локализовавшие сварку, окраску и сборочные операции на местных заводах».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин