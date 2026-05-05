Белорусский банк ищет сотрудника на зарплату 10 000 рублей 5.05.2026, 21:20

Какие условия.

Белорусский банк открыл вакансию с весьма солидной зарплатой – до 10 000 в месяц.

Такой доход в несколько раз превышает среднюю зарплату по стране.

Информация о вакансии появилась на сайте государственной службы занятости.

Речь идет о МТБанке, который ищет заместителя начальника казначейства. Будущему сотруднику готовы платить от 8000 до 10 000 в месяц.

Работать предстоит в Минске по адресу: улица Змитрока Бядули, 11.

Требования к соискателю соответствуют уровню зарплаты.

От претендента ждут высшее профильное образование и как минимум пять лет опыта работы.

Будущий заместитель начальника должен уверенно ориентироваться в работе на денежных, валютных, банкнотных рынках и рынках ценных бумаг.

В круг его обязанностей войдут контроль валютной позиции банка, управление ликвидностью, формирование портфеля ценных бумаг и работа с депозитарием.

Также сотруднику предстоит обеспечивать банк наличной валютой и контролировать прибыльность операций с валютой и драгоценными металлами.

