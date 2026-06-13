Игра на опережение в Беларуси Дмитрий Снегирев

13.06.2026, 8:54

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Обнародованы детали сорванной спецоперации Кремля.

Россия продолжает использовать территорию Беларуси для разного рода антиукраинских акций. Недавно, например, там планировалась масштабная провокация «под чужим флагом», в которой собирались обвинить Киев — но этот замысел был вовремя разгадан и предотвращен.

На днях аналитический отдел ОИ «Правое Дело» обнародовал информацию, что спецслужбы страны-оккупанта готовят на территории Беларуси масштабную провокацию с элементами операции «под чужим флагом» с целью обвинить Украину в диверсиях в этой стране.

По информации аналитического отдела ОИ «Правое Дело», российские спецслужбы готовили провокацию с ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям и складам с горюче-смазочными материалами на территории Республики Беларусь. При этом ответственность за такие действия спецслужбы страны-оккупанта планировали возложить на Силы обороны Украины, в частности на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отдельно отмечалось, что готовится информационное сопровождение этой провокации российских спецслужб. В частности, оккупанты планировали провести пресс-конференцию с захваченным в плен бойцом спецподразделения ГУР МОУ. Последний под давлением должен был дать показания о сборе разведданных украинской разведкой о местах скопления складов горюче-смазочных материалов, маршрутов поставки сырой нефти для переработки на ключевых предприятиях Беларуси и графиков отгрузки продукции, в первую очередь для нужд страны-оккупанта. Кроме того, по информации аналитического отдела «Правое Дело», на запланированной пресс-конференции украинский пленник должен был озвучить информацию о сборе информации подразделениями радиоэлектронной разведки ГУР МОУ разговоров белорусских авиадиспетчеров с пилотами авиакомпании «Белавиа».

После обнародования аналитическим отделом ОИ «Правое Дело» планов российских спецслужб запланированная пресс-конференция с участием украинского пленника не состоялась. Зато, через несколько дней после публикации в СМИ информации аналитического отдела ОИ «Правое Дело» о планах спецслужб врага, в пабликах было опубликовано видео допроса украинского пленника Валявского С.В. (06.03.1970 г.р.).

Последний во время допроса на камеру сообщил, что во времена СССР он проходил срочную службу в дивизии им. Дзержинского. По словам Валявского, после возвращения в Украину, он проходил службу в оперативном управлении сухопутных войск ВСУ. До начала событий 2014 года уволился из рядов ВСУ. В прошлом году Валявского мобилизовали. Учебные сборы он прошел на полигоне 72-й омбр, а затем, вроде бы, служил в подразделении радиоэлектронной разведки.

По его словам, основной задачей его подразделения было прослушивание телефонных разговоров сотрудников белорусских НПЗ, а также разговоров белорусских авиадиспетчеров с пилотами авиакомпании «Белавиа».

В дальнейшем он был переведен в состав 157-й бригады для участия в боевых действиях на территории Сумской области, где и был захвачен в плен.

Благодаря своевременному обнародованию в СМИ оперативной информации аналитическим отделом ОИ «Правое Дело» сценарий российских спецслужб, который имел многовекторный характер и сочетал в себе как информационно-психологическую операцию, так и возможные диверсионные действия на предприятиях критической инфраструктуры Республики Беларусь, а именно: НПЗ и государственной авиакомпании «Белавиа», был нейтрализован.

Стоит отметить, что подобные действия российских спецслужб были попыткой обвинить Украину в дестабилизации внутренней ситуации на территории Республики Беларусь и имели признаки активных операций в информационном поле с целью формирования антиукраинской информационной повестки дня.

Дмитрий Снегирев, «Фокус»

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