В Украине протестировали новый перехватчик 9.06.2026, 5:36

Иллюстрационное фото

Дрон выбирает маршрут и наводится сам.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об успешном боевом применении украинских дронов-перехватчиков нового поколения, способных автономно уничтожать российские беспилотники типа «шахед». Технология уже прошла испытания в Харьковской области и доказала свою эффективность в реальных боевых условиях.

Особенностью системы является высокий уровень автономности. По данным разработчиков, технология автоматизирует около 95% процесса перехвата – от запуска беспилотника до поражения цели. Это позволяет значительно уменьшить нагрузку на операторов и ускорить реагирование на угрозы.

Оператору необходимо лишь обнаружить и выбрать цель, после чего дрон самостоятельно выполняет основные задачи. Система автоматически сопровождает объект, распознает «шахед» и наводится на него без постоянного ручного управления.

Производителю удалось довести технологию от прототипа до реального боевого использования менее чем за год.

Недавно стало известно, что в Украине 43 предприятия захотели частную ПВО. Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что цель на 2026 год – выявлять все воздушные угрозы и уничтожать 95% из них.

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