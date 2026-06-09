В Украине протестировали новый перехватчик
- 9.06.2026, 5:36
Дрон выбирает маршрут и наводится сам.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об успешном боевом применении украинских дронов-перехватчиков нового поколения, способных автономно уничтожать российские беспилотники типа «шахед». Технология уже прошла испытания в Харьковской области и доказала свою эффективность в реальных боевых условиях.
Особенностью системы является высокий уровень автономности. По данным разработчиков, технология автоматизирует около 95% процесса перехвата – от запуска беспилотника до поражения цели. Это позволяет значительно уменьшить нагрузку на операторов и ускорить реагирование на угрозы.
Оператору необходимо лишь обнаружить и выбрать цель, после чего дрон самостоятельно выполняет основные задачи. Система автоматически сопровождает объект, распознает «шахед» и наводится на него без постоянного ручного управления.
Производителю удалось довести технологию от прототипа до реального боевого использования менее чем за год.
Недавно стало известно, что в Украине 43 предприятия захотели частную ПВО. Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что цель на 2026 год – выявлять все воздушные угрозы и уничтожать 95% из них.