Белорусскую компанию заставили переписать рекламу из-за двух слов в названии
- 9.06.2026, 9:47
Что не понравилось МАРТ?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) признало неэтичной рекламу компании, которая оказывала транспортные услуги и называла себя «национальным оператором». В ведомстве посчитали, что такая формулировка может вводить потребителей в заблуждение.
Нарушение обнаружили после рассмотрения обращения, поступившего в МАРТ: на сайте компании увидели рекламу с использованием слов «национальный оператор».
«По результатам проверки рекламы оказалось, что субъект хозяйствования оказывает транспортные услуги только на территории Минска и его пригорода», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что формулировка «национальный оператор» могут восприниматься потребителями как указание на уполномоченный государственный орган либо государственную организацию, работающую на всей территории Беларуси. В действительности же речь шла о субъекте хозяйствования на территории одного из регионов страны.
По итогам проверки реклама была признана неэтичной, то есть вводящей потребителей в заблуждение. Нарушителю выдали предписание об устранении нарушения. В ведомстве сообщили, что компания выполнила его в установленный срок.
Название организации в сообщении ведомства не приводится.