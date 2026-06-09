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Белорусскую компанию заставили переписать рекламу из-за двух слов в названии

  • 9.06.2026, 9:47
Белорусскую компанию заставили переписать рекламу из-за двух слов в названии

Что не понравилось МАРТ?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) признало неэтичной рекламу компании, которая оказывала транспортные услуги и называла себя «национальным оператором». В ведомстве посчитали, что такая формулировка может вводить потребителей в заблуждение.

Нарушение обнаружили после рассмотрения обращения, поступившего в МАРТ: на сайте компании увидели рекламу с использованием слов «национальный оператор».

«По результатам проверки рекламы оказалось, что субъект хозяйствования оказывает транспортные услуги только на территории Минска и его пригорода», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что формулировка «национальный оператор» могут восприниматься потребителями как указание на уполномоченный государственный орган либо государственную организацию, работающую на всей территории Беларуси. В действительности же речь шла о субъекте хозяйствования на территории одного из регионов страны.

По итогам проверки реклама была признана неэтичной, то есть вводящей потребителей в заблуждение. Нарушителю выдали предписание об устранении нарушения. В ведомстве сообщили, что компания выполнила его в установленный срок.

Название организации в сообщении ведомства не приводится.

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