СМИ: В Афганистане госслужащим запретили использовать смартфоны 9.06.2026, 12:24

Фото: Reuters

Контроль над соблюдением запрета возложен на военные суды.

В Афганистане группировка «Талибан», которая несколько лет назад захватила власть в стране, запретила государственным служащим использовать смартфоны. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщило оппозиционное афганское издание Afghanistan International.

По данным Afghanistan International, пользоваться смартфонами также запретили всем членам группировки «Талибан». Нарушителей этого указа ждет военный суд. Контроль над соблюдением запрета на использование афганскими чиновниками смартфонов возложен на военные суды.

В связи с чем лидер «Талибана» Хибатулла Ахундзаде издал такой указ, не уточняется.

Согласно информации Afghanistan International, Хибатулла Ахундзаде не доверяет современным технологиям (как Путин, который не пользуется мобильным). Он использует радиосвязь вместо мобильной связи и Интернета.

В октябре 2025 года Ахундзаде запретил использование смартфонов и обычных мобильных телефонов в районе своей резиденции в Кандагаре.

Осенью 2025 года в Афганистане на несколько дней почти полностью прекратил работу Интернет. Это произошло после того, как талибы начали отключать волоконно-оптические линии связи, чтобы предотвратить «разврат».

Движение «Талибан» было вынуждено вновь восстановить полный доступ к Интернету из-за требования ООН.

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