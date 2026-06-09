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Белорус десять лет ездил на угнанном авто и не подозревал об этом

  • 9.06.2026, 13:04
  • 1,246
Белорус десять лет ездил на угнанном авто и не подозревал об этом
фото: zerkalo.io

Странности в документах заметили остановившие мужчину сотрудники ГАИ.

Житель Речицы 10 лет ездил на угнанном авто и не подозревал об этом. Странности в документах заметили остановившие мужчину сотрудники ГАИ, проверка подтвердила их подозрения, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

В 2016 году житель Речицы купил через знакомого Ford Focus с полным пакетом документов, в том числе российским свидетельством о регистрации и гендоверенностью от бывшего собственника. Снимать авто с российского учета он не стал.

Десять лет спустя, в марте текущего года, мужчину остановили сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». У них возникли сомнения в подлинности свидетельства о регистрации. Еще больше вопросов появилось, когда проверили VIN-номер — там не было ржавчины, хотя на кузове она была. Была назначена экспертиза.

Эксперты выяснили, что бланк документа поддельный, а VIN-номер был изменен. Кроме того, оказалось, что данный Ford Focus с 2015 года числится в угоне — пропал из Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 381 УК (Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Житель Речицы 10 лет ездил на угнанном авто и не подозревал об этом | Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

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