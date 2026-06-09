Президент Ливана — Израилю: Мы хотим мира 9.06.2026, 13:08

Жозеф Аун

Фото: AP Photo/Petros Karadjias, Pool

Прекращение войны может стать шагом на пути к справедливому миру.

Президент Ливана Жозеф Аун в интервью телеканалу CNN выступил с прямым обращением к гражданам и руководству Израиля, заявив, что военным путем невозможно обеспечить безопасность жителей израильского севера, пишет newsru.co.il.

«Нам надоела война. Мы хотим мира. Ливанский народ заслужил мир и достоинства, чтобы их дома не разрушали каждые пять-десять лет», – сказал глава государства.

Ливан и Израиль ведут при посредничестве США прямые переговоры. Предпринимались попытки организовать встречу Ауна с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ливанский президент заявил, что подобный саммит будет возможен только после достижения договоренности о конце войны.

Аун подчеркнул: на данном этапе речь идет именно о завершении военных действий, а не о мирном соглашении. «Но прекращение войны может стать шагом на пути к справедливому и длительному миру», – сказал политик.

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