Продан самый дорогой дом в Минской области 9.06.2026, 14:16

фото: miruar.com

Цена — $1,2 миллиона.

Строительство этого коттеджа неподалеку от пляжа №3 Заславского водохранилища началось в 2022 году. Жилой комплекс Miruar Spa-Hotel & Villas разместился на участке, который в советское время занимал ресторан «Заславль», пишет realt.by.

Несмотря на то, что новое поселение возникло рядом с деревней Заречье-1, официально оно относится к агрогородку Ждановичи. Весь комплекс состоит из 44 вилл площадью 290—650 квадратных метров.

фото: miruar.com

Как указано на сайте проекта, в каждом доме предусмотрены бассейн, хамам, сауна и тренажерный зал. На участке обещают ландшафтный дизайн с автоматическим поливом и подсветкой, а также зону барбекю.

Кроме того, на территории будет Spa-Hotel, салон красоты, тренажерный зал и кафе-ресторан. Сейчас одна часть, ближе к деревне, еще строится, а часть комплекса, расположенная среди леса и недалеко от пляжа Минского моря, уже готова.

фото: miruar.com

И именно здесь (на улице Прибрежной) в мае купили самый дорогой дом. Им стала вилла 2025 года постройки площадью 597 квадратных метров. За неё отдали 1,2 миллиона долларов. Кстати, год назад подобный коттедж стоил покупателю немного дешевле — миллион долларов.

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