CEPA: Российскую экономику разрывает на части 9.06.2026, 14:29

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Траектории развития расходятся в противоположные стороны.

Российская экономика все заметнее разделяется на два разных сектора: оборонная промышленность демонстрирует быстрый рост благодаря масштабным государственным заказам, тогда как многие гражданские отрасли сталкиваются со спадом, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным Росстата, промышленное производство в апреле выросло на 1,9% в годовом выражении. Однако за этим показателем скрывается существенный дисбаланс. Выпуск продукции в секторах, связанных с оборонными заказами, резко увеличился. Производство транспортного оборудования, включая авиационную и судостроительную технику, выросло на 57%, готовых металлических изделий — на 23%, а выпуск полупроводников за первые четыре месяца года увеличился почти в три раза.

Одновременно гражданские отрасли демонстрируют противоположную динамику. Металлургия сократилась на 9%, снизились объемы нефтепереработки и производства стройматериалов. Выпуск цемента упал на 21%, кирпича — на 23%, а автомобильная промышленность с 2021 года потеряла около 42% объемов.

По данным Financial Times, Минфин России добивается дополнительного финансирования военных и силовых расходов на сумму до 2 трлн рублей, а при неблагоприятном сценарии — до 4 трлн рублей. Эксперты считают, что новые расходы усилят давление на бюджет и потребуют роста государственных заимствований.

Аналитики отмечают, что оборонные предприятия получают льготное кредитование и гарантированные заказы, тогда как гражданский бизнес вынужден работать в условиях дефицита кадров, высоких ставок и ослабления потребительского спроса. По их оценке, именно этот разрыв становится одной из ключевых особенностей российской экономики военного времени.

На этом фоне усиливается зависимость экономики от решений государства, а структурные перекосы становятся все более устойчивыми. По оценкам аналитиков, чем дольше сохраняется текущая модель, тем сложнее будет вернуть баланс между военным и гражданским секторами без серьезных издержек для всей экономической системы.

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