Не стало царя безумного Александр Адельфинский

9.06.2026, 15:01

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Киноабсурд по имени «ПМЭФ».

Современность предоставляет нашему вниманию столь великое множество картин, что никакое кинополотно больше не сравнится с сюжетами бытия. Давайте представим мультфильм вслед «судьбоносным» событиям. Как говорится, рисуем вместе…

Изобразим безобразный концентрат. Некий безумный царек с манией величия собирает гостей, чтобы показать удаль имперскую да широту всяческую – из области придури родной. Оный пациент к этому моменту не в силах внятно произнести даже сочетание из трех букв – нет, не которые на заборе пишут, а которые «ура»: так сама природа противодействует прославлению zлодейства.

Гости, откровенно заметим, как говорится, «под стать» хозяину. Большинство из прежних не пожаловало, ибо царь показал себя окончательным Иродом и всяческой нежитью, а приехали, как раз, ему подобные: кого-то надо было отмыть, кому-то бородищу причесать, предварительно вычесав, кому-то таблетки от помешательства вовремя предложить... Мда, углубляться не будем, словом, прилетела в ступах, преимущественно, «скрепа» на «скрепе», ржавой от крови «скрепой» погоняя.

Собрались упыри, кандидаты в упыри и zависимые, однако портрет коллективный все на фоне дыма над троном-чемоданчиком получается, поскольку рядышком с местом собрания подельников кто-то покурил – вот и заполыхало... Но внимание отвлекли изобретениями расчудесными, например, роботами, внезапно умирающими. Могли же не показывать, придурки, ведь не доделали, то есть рисковали. Но продемонстрировали, потому что «удаль». Что естественно, полегли зверушки прилюдно, но радости-то было, как на законченно дурную голову. И так во всем, ибо коллективная голова дурной-то и была.

А как дело до идеологии дошло, так фантазия явилась – окончательная да непролазная. То хозяевам ядерная война мечтается как вариант лучший, исход наирадостнейший; то им чудится рассвет с прогрессом экономическим (Господи, прости); то перспективы мнятся замечательные, как те роботы, которые падали пред гостями дорогими... Словом, чудили – и не каялись, ибо уж нечем каяться: им пир во время чумы, ими же и содеянной, – самое то, родная стихия. Рашистская империя живет смертью и раzносит погибель по белу свету.

Главный же упырь в итоге обратился к челяди СВОей, преступной и вооруженной, через расстояния, как будто той челяди от слов тех коварных легче станет умирать в окопах войны агрессивной, Россией затеянной. Так и сказал царь-негодяй, дескать, «работайте, братья», – чем и продемонстрировал полнейшую неоперабельность ума, ибо душу там не прооперируешь априори – нету ее.

В целом же кино это надобно наполнить пошлостью кича, хвастовством и звуками подземельными адскими, да и освещение пустить снизу огненное – с дымами, как над градом тем, куда упырь всех созывал…

А нам с таким вот кино лучше бы призадуматься, чтобы в будущем ближайшем не стало царя безумного и царства агрессивного. Для того следует всемерно помогать жертве нападения – Украине, никак и никогда не забывать о помощи, а систему рашистскую тоже никак и никогда не оставлять без внимания, поражать ее всемерно, особенно дух имперский, чтобы больше не распространялся и мир собою не zадушил.

Фильму – конец, z-агрессору – позор и гибель.

А Украине – слава!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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