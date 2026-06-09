Что принесет Беларуси самый мощный за 140 лет супер-Эль-Ниньо? 9.06.2026, 15:51

Объясняет климатолог.

Метеорологи и климатологи предупреждают, что в 2026–2027 годах может случиться самый мощный за последние 140 лет супер-Эль-Ниньо, который принесет повышение температуры поверхности океана, а вместе с тем – нестабильную погоду и экстремальные климатические явления. Что это такое, откуда берется, какую опасность несет, как к нему подготовиться, и какие последствия от него будут для Беларуси? В разговоре с «Белсатом» объясняет кандидат географических наук, климатический эксперт, представитель альянса «Зеленая Беларусь» Анна Скриган.

В чем суть Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо – это глобальное климатическое явление, при котором температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана аномально повышается. Это нарушает привычные атмосферные течения и провоцирует резкие изменения погоды (засухи, наводнения и температурные рекорды) по всей планете.

Это периодический процесс (возникает раз в 2–7 лет, продолжается от девяти до 12 месяцев) в океане, связанный с особенностями циркуляции воды в нем, объясняет Анна Скриган. Начинается он обычно от берегов Южной Америки. Там дуют ветры тропических широт, называемые «пассатами». Дуют они в Тихом океане от Северной и Южной Америки в сторону Азии.

«Наблюдается такое явление, как сгон воды – ветер перемещает поверхностные воды. Тогда получается, что у берегов Южной Америки воды становится будто бы меньше. Эта ситуация способствует тому, что из глубин вода поднимается на поверхность – это явление называется «апвеллинг». Вода на глубине холодная по сравнению с поверхностью. И поэтому у берегов Южной Америки в норме находится холодное перуанское течение. Оно не позволяет выпадать дождям в пустыне Атакама и позволяет собирать огромные уловы перуанского анчоуса, так как холодная вода богата кислородом, что способствует размножению рыбы», – объясняет эксперт.

Поверхностная теплая вода прибивается пассатами к берегам Азии и там накапливается в течение нескольких лет.

«Как пуховое одеяло собирается, ареал этой теплой воды. Он становится больше вглубь и вширь, а раз в несколько лет происходит перезагрузка этой системы – когда пассаты утихают и теплая вода перестает перемещаться от Южной Америки к Азии. Тогда холодные течения исчезают – холодной воде нет смысла подниматься вверх, так как теплая не сдувается. И вот этот момент, когда это холодное перуанское течение исчезает, называется Эль-Ниньо», – говорит климатолог.

Что принесли предыдущие супер-Эль-Ниньо?

Происходит это обычно под Рождество. Там, где вода обычно холодная, она становится теплой. В безводной пустыне Атакама выпадают дожди. Гибнет рыба – тот же самый перуанский анчоус, так как он чувствителен к температуре и фактически не переносит теплую воду. Его уловы резко падают. Если обычно вылавливают 8–9 млн тонн, то в год Эль-Ниньо – только 2 млн тонн.

«Затихание пассатов рикошетом влияет на всю земную систему, и тогда в течение следующего года по всей планете наблюдаются различные аномалии. В Сахаре начинают выпадать дожди, где-то наоборот появляются резкие тайфуны, где-то засуха. Погода становится аномальной», – говорит эксперт.

Супер-Эль-Ниньо появляется, когда температура поверхности в экваториальной части Тихого океана становится аномально высокой, выше, чем во время обычного Эль-Ниньо. Так бывает раз в 10–20 лет.

Мощные супер-Эль-Нинбо происходили в 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годах.

Супер-Эль-Ниньо вызывают:

наводнения в Перу и Эквадоре;

сильные засухи в Индонезии и Австралии;

неурожаи в ряде стран;

массовое обесцвечивание кораллов;

рекордно высокие глобальные температуры.

Например, Эль-Ниньо 1997–1998 годов вызвал масштабные наводнения на тихоокеанском побережье Южной Америки. Он считается одним из самых разрушительных климатических событий ХХ века.

Супер-Эль-Ниньо 2015–2016 годов привел к беспрецедентному повышению глобальной температуры, спровоцировал рекордные волны жары, масштабные засухи, неурожаи и лесные пожары в одних регионах, а также разрушительные ливни и наводнения – в других. 2016 год был признан одним из самых жарких в истории метеонаблюдений.

Супер-Эль-Ниньо 2026–2027 годов может стать еще более мощным.

Эль-Ниньо и глобальное потепление

Анна Скриган сравнивает Эль-Ниньо с вентилятором:

«Представьте, что Тихий океан – это огромная комната. А посередине стоит вентилятор. Вентилятор работает – тепло в Азии, холод в Америке, рыбаки в Перу довольны. Это норма. Вентилятор на максимуме – тепло накапливается как у батареи. Это Ла-Нинья. Вентилятор сломался – батарея разряжается. Тепло вырывается в атмосферу. Рекорды температур. Засухи. Наводнения. Это Эль-Ниньо».

Важный нюанс, о котором мало говорят – каждый последующий Эль-Ниньо разряжает батарею при более высокой глобальной температуре, замечает эксперт. Планку поднимают климатические изменения.

«Эль-Ниньо сам по себе не виноват в климатическом кризисе – он просто усиливает то, что уже есть. Именно поэтому супер-Эль-Нинбо 2026 года может стать сильнейшим за 140 лет. Его амплитуда будет от начала высокой. Кроме того, применяя экономический термин, он “накладывается на высокую базу” – на перегретые воды океана, – говорит Скриган. Температура холодного течения сейчас выше, чем должна быть в норме. Эль-Ниньо высвобождает огромное количество тепла из океана в атмосферу. И если это происходит на фоне климата, который уже потеплел, последствия могут быть действительно масштабными и непредсказуемыми».

По данным Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо в этом году сформируется, скорее всего, летом – в июне–августе (80%) и на 90% будет сохраняться до конца года. Большинство моделей показывают, что пик придется на осень и начало зимы в Северном полушарии – с сентября по декабрь 2026 года.

Самые заметные последствия для глобальной температуры проявятся не в этом году, а через несколько месяцев, и основной климатический эффект придется на 2027 год.

Климатологи и метеорологи беспокоятся, что влияние этого супер-Эль-Ниньо может быть мощнее, чем раньше, ведь температура поверхности в восточной части Тихого океана уже на как минимум 1,5°С выше средней, а средняя температура земли выше на 1,3°С по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Во время супер-Эль-Ниньо 1997–1998 годов наша планета была примерно на 0,4–0,5°C холоднее, чем сегодня. Поэтому сейчас такой же Эль-Ниньо, как в 1997 году, может иметь более серьезные последствия, так как стартовая температурная точка уже выше.

Чего ожидать в Беларуси?

Поскольку Эль-Ниньо имеет влияние на всю планету, затронет он и Беларусь, подчеркивает Скриган.

Уже в начале года можно было увидеть, что меняется зимняя циркуляция атмосферы, и арктическому воздуху становится легче попасть в нашу страну. Весна была слишком сухой. Несмотря на большое количество снега зимой, реки и озера все равно не добрали воды. В следующем году, по словам эксперта, можно будет увидеть углубление весенней засухи из-за нехватки осадков.

По ее словам, июнь в Беларуси выдался довольно типичным – с прохладой и дождями.

Хотя белорусские синоптики обещали, что первый летний месяц в этом году будет теплее нормы.

По прогнозу, который дал синоптик Дмитрий Рябов, в июне средняя температура воздуха ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы, которая составляет от +15°C на северо-западе страны до +18°C на юго-востоке. Это почти на 4°C выше, чем в мае. Июнь обещает дневную температуру от +20°C до +25°C тепла, а в отдельные дни даже до +26–30°C.

А вот уже в июле нас могут ждать волны жары, и, возможно, непредсказуемые и экстремальные явления погоды.

Зная о влиянии Эль-Ниньо на мировой климат, к последствиям можно подготовиться, говорит Скриган. Например, на случай засухи можно хранить на дачных участках емкости для сбора воды в период дождей.

«Если говорить в масштабах страны, следует менять структуру посевных площадей, чередовать сельскохозяйственные культуры. Например, согласно прогнозам польских специалистов, гидрологическая суша ударит по урожаям ягодных культур. В Польше это коснется прежде всего выращивания голубики и клубники. Подобного можно ожидать и в Беларуси и уже заранее принимать меры, обрабатывать клубники калием, например, что поможет сохранить урожай, несмотря на засуху и зной, в которой этой ягоде придется зреть», – объясняет собеседница «Белсата».

Пик аномалий погоды придется на 2027 год, так как своего максимума Эль-Ниньо достигнет в конце декабря – под католическое Рождество. Это может вызвать теплую зиму, однако Скриган подчеркивает, что сейчас точно это предсказать невозможно:

«В целом прогнозы дальше, чем на семь недель вперед не имеют смысла. У них очень низкая вероятность. Учитывая то, как сейчас ломается климатическая система, и какие необратимые процессы в ней происходят, все, что сейчас с уверенностью можно сказать – что погода абсолютно непредсказуема и может быть все, что угодно», – подытоживает климатолог.

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