Революция фламинго 3 Роман Бессмертный

9.06.2026, 16:19

2,400

Роман Бессмертный

Теперь понятно, почему Албания была на языке у Трампа.

Семья Трампов — это настоящая «семейка Адамсов» современной политики и бизнеса: за что бы они ни взялись, вокруг сразу вспыхивают скандалы и начинаются большие проблемы.

Теперь становится понятно, почему в свое время у Дональда Трампа на языке постоянно была Албания. Во время своих публичных выступлений американский политик неоднократно демонстрировал географическую путаницу, смешивая Балканы с Кавказом и путая Албанию то с Арменией, то с Азербайджаном. Премьер-министр Албании Эди Рама, который неизменно возглавляет правительство страны уже 13 лет (с 2013 года), тогда просто свысока смеялся над этими географическими ляпами.

Однако сейчас албанскому премьеру ой как не смешно. Все из-за так называемой «big deal» (большой сделки). Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, и его компания Affinity Partners решили вложить колоссальные инвестиции (по разным оценкам от $1,6 млрд до $4 млрд) в развитие масштабного роскошного курорта на адриатическом побережье страны. Правительство Эди Рамы лоббировало этот проект как «невиданный экономический прорыв», поспешно изменив в начале 2024 года законы о природоохранных зонах.

Но как только на пляжи зашли первые бульдозеры, страна взорвалась. В Албании начались массовые протесты, которые в медиа и обществе уже окрестили «Революцией фламинго». Именно розовые фламинго стали главным символом сопротивления, а митингующие массово выходят на улицы Тираны с надувными розовыми птицами. Место, которое власти отдали под застройку зятю Трампа — это заповедная территория лагуны Завернец и национального парка Вьоса-Нарта. Эта уникальная экосистема является критически важной точкой на карте миграции птиц. Лагуна является родным домом и местом гнездования для тысяч редких розовых фламинго и кудрявых пеликанов. Строительство бетонных отелей, вилл и яхтенных марин просто уничтожит заповедник и приведет к экологической катастрофе.

На фоне ожесточенных столкновений и многодневных митингов жесткую позицию занял Брюссель. Европейский Союз уже выдвинул официальное предупреждение властям Албании. Поскольку сохранение экологии и верховенство права являются ключевыми требованиями для евроинтеграции, это коррупционно-экологическое соглашение с Трампами может стоить стране будущего. В ЕС четко намекнули: если заповедник уничтожат, Албания не станет членом ЕС, а сам процесс переговоров будет заблокирован.

Сейчас возмущенные граждане требуют немедленной отставки премьера Эди Рамы, а антикоррупционные органы Албании уже начали официальное расследование относительно того, как заповедные земли оказались в руках семьи Трампа.

Роман Бессмертный, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com