Перезапуск США 5 9.06.2026, 16:38

Америка не должна отказываться от глобального лидерства.

Во внешнеполитических кругах США все чаще звучит мысль, что либеральный мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, утратил свою актуальность. Его описывают как систему, основанную на союзах США, многосторонних институтах, открытой торговле и наборе правил, ограничивающих агрессию государств. Критики считают, что он ослаблен внутренними противоречиями и политикой последних лет, особенно при втором сроке президента Дональда Трампа, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Однако автор статьи Филипп Гордон утверждает, что разговоры о «смерти» этого порядка преждевременны и опасны. По его мнению, именно американское лидерство обеспечило десятилетия относительной стабильности между великими державами, сдерживание ядерного распространения и рост мировой экономики. Отказ от этой системы не устранит проблемы, а, напротив, создаст вакуум силы.

Сторонники пересмотра роли США указывают на издержки: войны, расходы на оборону, торговые дисбалансы и зависимость союзников. Левые и правые критики сходятся в одном — Вашингтону, как им кажется, выгоднее сократить глобальные обязательства. Но автор предупреждает: снижение вовлеченности США может резко повысить вероятность крупных конфликтов.

Особое внимание уделяется безопасности союзников. Ослабление американских гарантий, по мнению автора, способно подтолкнуть такие страны, как Южная Корея, Польша или Япония, к собственным ядерным программам. Одновременно возрастает риск региональных войн — от Европы до Индо-Тихоокеанского региона.

Экономическое измерение также критично. Распад правил свободной торговли и институтов вроде ВТО может усилить протекционизм и привести к замедлению роста мировой экономики. Автор подчеркивает: несмотря на недостатки, глобализация под американским руководством способствовала снижению бедности и расширению среднего класса во многих странах.

Гордон не отрицает проблем текущей системы. Он признает ошибки интервенций, неравномерное распределение выгод и политическое разочарование внутри США. Однако, по его мнению, решение заключается не в демонтаже порядка, а в его обновлении.

Предлагается «перезапуск» американского лидерства: более справедливое распределение оборонной нагрузки между союзниками, модернизация альянсов под новые угрозы — от Китая до кибербезопасности и климатических рисков — и более гибкая торговая политика с учетом интересов работников в США.

Следующий президент США должен не отказываться от глобальной роли, а переосмыслить ее. Полный уход Вашингтона из сложившейся системы правил, по мнению автора, не приведет к более справедливому миру, а скорее усилит хаос и конкуренцию великих держав.

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