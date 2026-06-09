«Звездные войны» заменят Моцарта?
- 9.06.2026, 16:42
Симфонические оркестры делают ставку на кинохиты.
Симфонические оркестры все чаще включают в репертуар живое исполнение саундтреков к популярным фильмам, пытаясь привлечь новую аудиторию и увеличить доходы от продажи билетов. Концерты, на которых оркестр играет музыку синхронно с показом кино на большом экране, стали одним из самых востребованных форматов в музыкальной индустрии, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Особой популярностью пользуются программы по мотивам «Звездных войн», «Властелина колец», «Гарри Поттера» и других культовых франшиз. Многие площадки сообщают о полном аншлаге на подобных мероприятиях, тогда как традиционные концерты академической музыки зачастую собирают не полные залы.
Музыкальные организации объясняют тенденцию изменением вкусов публики. Для многих молодых слушателей именно киномузыка стала первым знакомством с симфоническим звучанием. Оркестры рассчитывают, что поклонники фильмов, пришедшие на такие шоу, со временем заинтересуются и классическим репертуаром.
Концерты с живым сопровождением фильмов уже превратились в отдельное направление музыкального бизнеса. Крупнейшие оркестры мира организуют специальные серии выступлений, посвященные знаменитым киносаундтрекам. Так, в 2026 и 2027 годах запланированы масштабные проекты по «Звездным войнам» с участием ведущих симфонических коллективов Европы и Америки.
При этом эксперты отмечают, что рост популярности киномузыки не обязательно означает кризис классики. Скорее речь идет о поиске нового формата, способного заинтересовать зрителей, которые редко посещают традиционные концерты. Голливудские партитуры Джона Уильямса, Говарда Шора и других композиторов уже давно считаются полноценными симфоническими произведениями и все чаще соседствуют в афишах с Моцартом, Бетховеном и Чайковским.
Многие руководители оркестров рассматривают этот тренд не как отказ от классического наследия, а как способ сохранить интерес к симфонической музыке в эпоху растущей конкуренции за внимание зрителя.