«Звездные войны» заменят Моцарта? 9.06.2026, 16:42

фото: nytimes.com

Симфонические оркестры делают ставку на кинохиты.

Симфонические оркестры все чаще включают в репертуар живое исполнение саундтреков к популярным фильмам, пытаясь привлечь новую аудиторию и увеличить доходы от продажи билетов. Концерты, на которых оркестр играет музыку синхронно с показом кино на большом экране, стали одним из самых востребованных форматов в музыкальной индустрии, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Особой популярностью пользуются программы по мотивам «Звездных войн», «Властелина колец», «Гарри Поттера» и других культовых франшиз. Многие площадки сообщают о полном аншлаге на подобных мероприятиях, тогда как традиционные концерты академической музыки зачастую собирают не полные залы.

фото: nytimes.com

Музыкальные организации объясняют тенденцию изменением вкусов публики. Для многих молодых слушателей именно киномузыка стала первым знакомством с симфоническим звучанием. Оркестры рассчитывают, что поклонники фильмов, пришедшие на такие шоу, со временем заинтересуются и классическим репертуаром.

Концерты с живым сопровождением фильмов уже превратились в отдельное направление музыкального бизнеса. Крупнейшие оркестры мира организуют специальные серии выступлений, посвященные знаменитым киносаундтрекам. Так, в 2026 и 2027 годах запланированы масштабные проекты по «Звездным войнам» с участием ведущих симфонических коллективов Европы и Америки.

При этом эксперты отмечают, что рост популярности киномузыки не обязательно означает кризис классики. Скорее речь идет о поиске нового формата, способного заинтересовать зрителей, которые редко посещают традиционные концерты. Голливудские партитуры Джона Уильямса, Говарда Шора и других композиторов уже давно считаются полноценными симфоническими произведениями и все чаще соседствуют в афишах с Моцартом, Бетховеном и Чайковским.

Многие руководители оркестров рассматривают этот тренд не как отказ от классического наследия, а как способ сохранить интерес к симфонической музыке в эпоху растущей конкуренции за внимание зрителя.

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