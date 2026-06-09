Трамп в 38-й раз пообещал скорую сделку с Ираном 2 9.06.2026, 17:15

Президент США заявил, что соглашение может быть подписано «в ближайшие день-два».

Президент США Дональд Трамп за последние месяцы не менее 38 раз заявлял, что соглашение с Ираном практически готово или будет заключено в ближайшие дни. Однако, несмотря на многочисленные прогнозы, договоренность между сторонами так и не была достигнута, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Еще 7 апреля Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран находятся на финальной стадии переговоров и что для завершения сделки потребуется около двух недель. Тогда же он выразил уверенность, что многолетняя проблема близка к разрешению. Однако ожидаемого прорыва не произошло.

С тех пор американский лидер регулярно возвращался к теме переговоров. В своих выступлениях он утверждал, что Иран «очень хочет заключить сделку», «согласился практически на все условия» и что соглашение может быть подписано «в ближайшие день-два».

В конце марта и апреле Трамп неоднократно говорил о высокой вероятности скорого завершения конфликта. Позднее он уверял, что основные параметры документа уже согласованы и сторонам осталось обсудить лишь последние детали.

В мае риторика не изменилась. Президент США заявлял, что переговоры находятся на финальной стадии, а соглашение будет объявлено «совсем скоро». По его словам, ряд стран Ближнего Востока даже просили Вашингтон отложить военные действия, поскольку рассчитывали на скорое дипломатическое решение.

Последнее подобное заявление прозвучало уже на этой неделе. После посещения финала НБА Трамп сообщил журналистам, что стороны находятся на завершающем этапе переговоров и подписание может состояться в течение двух-трех дней.

Тем не менее никаких официальных подтверждений готовности сделки пока не последовало. На этом фоне аналитики все чаще обращают внимание на разрыв между оптимистичными заявлениями Белого дома и реальным ходом переговорного процесса. Чем дольше соглашение остается лишь в заявлениях, тем скептичнее воспринимаются новые прогнозы о его скором заключении.

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