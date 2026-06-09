В Минске будут продавать мороженое со вкусом напитка «Снежок»
- 9.06.2026, 17:24
Основой шербета станет яблочное пюре.
В ближайшее время в столичных магазинах начнут продавать новый десерт — щербет со вкусом известного газированного напитка «Снежок». Об этом сообщил директор Минского хладокомбината № 2 Дмитрий Бонохов, пишет агентство «Минск-Новости».
Новинку разработали в сотрудничестве с одним из крупнейших производителей минеральной и питьевой воды в Беларуси.
Основой шербета станет яблочное пюре, к которому добавили вкус напитка «Снежок». По словам производителей, идея возникла из желания объединить знакомые с детства продукты в новом формате.
В результате получился легкий освежающий десерт с приятной кислинкой. На предприятии считают, что новый продукт может понравиться как детям, так и взрослым.