В Минске будут продавать мороженое со вкусом напитка «Снежок» 9.06.2026, 17:24

Основой шербета станет яблочное пюре.

В ближайшее время в столичных магазинах начнут продавать новый десерт — щербет со вкусом известного газированного напитка «Снежок». Об этом сообщил директор Минского хладокомбината № 2 Дмитрий Бонохов, пишет агентство «Минск-Новости».

Новинку разработали в сотрудничестве с одним из крупнейших производителей минеральной и питьевой воды в Беларуси.

Основой шербета станет яблочное пюре, к которому добавили вкус напитка «Снежок». По словам производителей, идея возникла из желания объединить знакомые с детства продукты в новом формате.

В результате получился легкий освежающий десерт с приятной кислинкой. На предприятии считают, что новый продукт может понравиться как детям, так и взрослым.

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