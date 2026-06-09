закрыть
9 июня 2026, вторник, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске будут продавать мороженое со вкусом напитка «Снежок»

  • 9.06.2026, 17:24
В Минске будут продавать мороженое со вкусом напитка «Снежок»

Основой шербета станет яблочное пюре.

В ближайшее время в столичных магазинах начнут продавать новый десерт — щербет со вкусом известного газированного напитка «Снежок». Об этом сообщил директор Минского хладокомбината № 2 Дмитрий Бонохов, пишет агентство «Минск-Новости».

Новинку разработали в сотрудничестве с одним из крупнейших производителей минеральной и питьевой воды в Беларуси.

Основой шербета станет яблочное пюре, к которому добавили вкус напитка «Снежок». По словам производителей, идея возникла из желания объединить знакомые с детства продукты в новом формате.

В результате получился легкий освежающий десерт с приятной кислинкой. На предприятии считают, что новый продукт может понравиться как детям, так и взрослым.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников