У Путина выдались полные унижений выходные 9.06.2026, 17:26

Попытка создать образ силы не произвела ожидаемого впечатления.

Петербургский международный экономический форум, который долгие годы считался одной из главных международных площадок России, в этом году вызвал волну критики как среди оппозиционно настроенных наблюдателей, так и среди части российских комментаторов. Некоторые из них называли мероприятие «потемкинской деревней», «спектаклем» и даже «кринжем», пишет The Bulwark (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание привлек состав иностранных гостей. Среди наиболее заметных участников из США оказались блогер <и>Кэндис Оуэнс и интернет-персона Эндрю Тейт, неоднократно становившийся фигурантом громких скандалов. Их присутствие вызвало недовольство даже у некоторых сторонников Кремля.

На форуме также выступили российские консервативные идеологи и предприниматели, включая Константина Малофеева. Представленный им сценарий будущего России предполагал радикальные геополитические изменения, включая ослабление Евросоюза и кардинальное изменение статуса Украины. Эти идеи вызвали широкий резонанс и дискуссии.

Критики форума отмечают, что мероприятие все меньше напоминает площадку для глобального экономического диалога. Если раньше в Петербург приезжали лидеры крупнейших государств и руководители международных корпораций, то сегодня форум проходит на фоне заметного сокращения западного представительства и усиления международной изоляции России.

Дополнительные вопросы вызвало отсутствие главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая должна была участвовать в нескольких дискуссиях. Официальные объяснения ее отсутствия различались, что породило новые предположения о разногласиях по поводу оценки состояния российской экономики.

В центре внимания оказался и Путин, заявивший, что Россия уверенно движется к достижению своих целей. Однако часть российских аналитиков сочла такую оценку слишком оптимистичной на фоне военных и экономических трудностей.

Символичным совпадением стали атаки украинских беспилотников в районе Санкт-Петербурга во время проведения форума. Сообщения о пожарах и работе систем ПВО усилили контраст между официальной риторикой о стабильности и событиями, происходившими за пределами площадки.

По мнению ряда экспертов, форум продемонстрировал не только стремление российских властей показать устойчивость экономики, но и растущие сложности с поддержанием прежнего международного статуса мероприятия. Именно этот контраст между официальной повесткой и внешними обстоятельствами стал одной из главных тем обсуждения после завершения форума.

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