Индийская молодежь требует перемен под знаменем «партии тараканов» 1 9.06.2026, 18:08

Популярность нового движения стремительно растет.

В Индии набирает популярность необычное молодежное движение, которое возникло после резонансного высказывания судьи Верховного суда и быстро превратилось в символ перемен среди поколения зумеров, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом стали слова одного из высших судей страны, который во время судебного заседания назвал часть молодежи «паразитами» и «тараканами», критикующими государственные институты в социальных сетях. Позже он уточнил, что имел в виду людей с поддельными дипломами, однако заявление вызвало широкий общественный резонанс.

На фоне скандала выпускник Бостонского университета Абхиджит Дипке опубликовал в соцсетях вопрос: «Что если все тараканы объединятся?» Ироничная публикация быстро завирусилась, а вскоре появилась «Партия тараканов» с лозунгом «Голос ленивых и безработных».

Движение нашло отклик у миллионов молодых индийцев, недовольных ситуацией на рынке труда. Несмотря на быстрый рост экономики страны, многие выпускники вузов жалуются на низкие зарплаты, нехватку качественных рабочих мест и жесткую конкуренцию за государственные должности. Уровень безработицы среди граждан от 15 до 29 лет достигает примерно 15%, что значительно выше среднего показателя по стране.

Особое недовольство вызывают скандалы вокруг вступительных и квалификационных экзаменов. В последние годы в Индии неоднократно сообщалось об утечках экзаменационных материалов, что подорвало доверие к системе отбора.

Популярность нового движения растет стремительно. Его аккаунт в Instagram уже собрал более 22 миллионов подписчиков, обогнав по аудитории страницы крупнейших политических партий страны. Первая уличная акция «Партии тараканов» собрала сотни молодых людей в Нью-Дели.

Участники движения говорят, что впервые почувствовали возможность открыто говорить о проблемах, которые долгое время игнорировались. Для многих молодых индийцев «Партия тараканов» стала не просто интернет-мемом, а площадкой для обсуждения перемен, которых они ждут от государства и общества.

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