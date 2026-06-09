Секонд-хенды переживают бум благодаря поколению зумеров

Секонд-хенды переживают бум благодаря поколению зумеров3
- 9.06.2026, 18:12
Покупателей привлекают сразу несколько факторов.
Секонд-хенды и винтажные магазины переживают настоящий подъем. Главным двигателем этого тренда становится поколение зумеров, которое все чаще выбирает подержанную одежду вместо товаров из масс-маркета, пишет NBC News (перевод — сайт Charter97.org).
По данным аналитиков, количество покупок в секонд-хендах за последний год заметно выросло, а посещаемость таких магазинов увеличивается быстрее, чем у традиционных ритейлеров одежды. Эксперты отмечают, что покупателей привлекают сразу несколько факторов — доступные цены, широкий выбор уникальных вещей и забота об окружающей среде.
На фоне роста стоимости жизни многие потребители ищут способы сократить расходы без ущерба для качества. Подержанная одежда позволяет приобрести вещи известных брендов значительно дешевле, чем в обычных магазинах.
Еще одна причина популярности секонд-хендов — разочарование в так называемой быстрой моде. Многие молодые покупатели считают, что современные вещи зачастую уступают старым по качеству материалов и долговечности. Винтажная одежда, напротив, воспринимается как более надежная и индивидуальная.
Кроме того, шопинг в секонд-хендах превращается в своеобразный поиск сокровищ. Здесь можно найти редкие модели, необычные аксессуары и вещи с собственной историей, которых нет в массовой продаже.
Эксперты отмечают, что интерес к подержанной одежде уже давно вышел за пределы экономии. Для многих представителей нового поколения это часть образа жизни, сочетающая разумное потребление, экологическую ответственность и стремление подчеркнуть свою индивидуальность.