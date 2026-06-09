Боец ВСУ назвал важное изменение на поле боя 9.06.2026, 19:39

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Инициатива на стороне украинской армии.

Силы обороны Украины разрушают российскую логистику. У врага нет ресурсов отражать удары украинских дронов. Поэтому украинские военные этим пользуются.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов озвучил «24 Каналу» мнение, что это означает перелом в войне. Поэтому сейчас инициатива на стороне украинской армии.

Кирилл Сазонов отметил, что в Мариуполе, Алчевске, Енакиево пылали бензовозы. Интересно, что в Мариуполе функционировал порт. Через него оккупанты пытаются наладить альтернативное снабжение БК для своих войск, а оттуда вывозят зерно, украденный металл и так далее. Такой же порт работает в Бердянске.

- Неплохо прилетело по Мариупольскому порту. Я считаю, что мы скоро парализуем его работу. В Бердянске затопили два сухогруза с разницей в неделю. Оба БК заходили и не успели разгрузиться. Очень красивое, феерическое зрелище, – подчеркнул он.

Так же действуют относительно Донецка, Макеевки. 3 армейский корпус сообщает, что берет под огневой контроль Луганскую область и дотягивается до Изварино. Это контрольно-пропускной пункт между Россией и Украиной на границах 1991 года.

- Если нам удастся вынести вражескую логистику, как мы хотим, то это перелом в войне. Потому что без снабжения воевать невозможно. Сейчас у россиян нет противоядия против наших дронов. Они не могут наносить удары на такую дистанцию, у них нет чем. Поэтому сейчас у нас безусловное преимущество, инициатива. Мы используем это на полную, – объяснил военнослужащий.

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