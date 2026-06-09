Родители спросили у Минобразования, зачем детям летом полоть сорняки и подметать в колхозе

Родители спросили у Минобразования, зачем детям летом полоть сорняки и подметать в колхозе2
- 9.06.2026, 19:45
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В ведомстве решили объясниться.
Летом часть школьников ждут не только каникулы, но и трудовая практика. Проходят ее ученики 5−8-х классов. Во время нее детям, кроме тех, у кого есть освобождение по здоровью, необходимо отработать пять дней по три часа, пишет «Зеркало».
Родители поинтересовались у Министерства образования, зачем все это нужно. В ведомстве решили объяснить.
Трудовую практику проходят дети в большинстве школ страны. Исключения, например, гимназии-колледжи искусств. Тут у парней и девушек летом 15 часов творческих занятий.
Обычно во время трудовой практики учеников привлекают к разным видам работ. Среди них могут быть:
- благоустройство школьной территории,
- уход за клумбами,
- уборка классных кабинетов,
- ремонт книг.
В некоторых учебных заведениях ребята посещают организации сельского хозяйства. Например, часть учеников из школ Бешенковичского района во время практики отправятся в поля, где займутся прополкой. Школьники из Неманицкой СШ Борисовского района уже побывали на молочно-товарном комплексе «Селитренка». Судя по фото на сайте учебного заведения, они кормили животных и подметали на ферме.
В разные годы родители задавались вопросом, законно ли привлекать летом детей к труду. На этот раз кто-то из мам или пап поинтересовался у Министерства образования, зачем нужна трудовая практика современным детям. Ответ ведомства появился в одном из родительских чатов.
В нем объясняют, что вопросы летней практики расписаны в п. 64 постановления № 322 «Об учреждении общего среднего образования». В документе сказано, что для учеников 5−8-х классов школ, где есть учебно-опытные участки, пять дней по три часа проходят практические занятия. В учреждениях, где нет, например, своего сада или огорода, парней и девушек ждет 15 часов «общественно полезного труда».
— Летняя трудовая практика организуется с целью трудового воспитания учащихся, формирования осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию и природе, — говорят в Минобре.
То, как дети будут проходить практику, решает директор, исходя из условий своего региона.
— Освобождение учащихся от прохождения летней трудовой практики нормативными правовыми актами Министерства образования не предусмотрено, — сказано в ответе. — Все вопросы прохождения летней трудовой практики решаются руководителем УОСО (учреждения общего среднего образования) в индивидуальном порядке.