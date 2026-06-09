Индия и Китай требуют скидки на российскую нефть
- 9.06.2026, 19:57
Впервые с начала войны в Иране.
Российская нефть Urals с поставкой в июле и августе продается со скидкой около $2–$3 за баррель к эталону Brent в портах Индии и Китая на фоне ослабления спроса со стороны НПЗ в Азии, сообщает Reuters со ссылкой источники в отрасли.
Партии Urals с поставкой в апреле–мае торговалась в Индии и Китае, основных рынках сбыта сорта, с премией $7-$8 за баррель к Brent на фоне войны на Ближнем Востоке, нарушившей мировые поставки. Зимой, после ужесточения санкций США, скидки на Urals увеличивались до $10 за баррель, тогда как прошлым летом составляли $1–$3 за баррель.
По словам источников, сейчас спрос на российскую нефть снизился, поскольку азиатские НПЗ перераспределяют запасы, ищут альтернативные сорта и в некоторых случаях сокращают объемы переработки из-за плохой маржи.
Источники Reuters отмечают, что Китай закупает относительно небольшие объемы Urals, приобретая в основном сорт ESPO Blend, а также арктические и сахалинские сорта. Поэтому общее снижение спроса в Китае давит на стоимость всех российских марок сырья.
«Китайский и индийский рынки ориентируются друг на друга, и покупатели добиваются снижения цен, если знают, что спрос на одном из рынков слабый», — сказал один из трейдеров.
По словам другого источника Reuters, некоторые китайские покупатели отказались принимать российские партии ESPO Blend с поставкой в июне, угрожая оставить баррели на воде, что делает продавцов более сговорчивыми. Цены на российскую дальневосточную нефть ESPO Blend также снижаются в Китае на фоне слабого спроса, сказали собеседники агентства.