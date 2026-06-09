Ученые обнаружили беспрецедентный космический сигнал
- 9.06.2026, 20:19
Он открывает беспрецедентные возможности для изучения Вселенной.
Астрономы в Южной Африке обнаружили гидроксильный мегамазер (астрофизический источник гигантского микроволнового излучения, действующий как природный аналог лазера в радиодиапазоне), расположенный дальше, чем любой из ранее наблюдавшихся, что открывает беспрецедентные возможности для изучения ранних лет формирования Вселенной. Об этом пишет Daily Galaxy (перевод - «Униан»).
Используя радиотелескоп MeerKAT, ученые наблюдали естественный космический лазер, исходящий из галактики, расположенной на расстоянии более 8 миллиардов световых лет, раскрывая хаотичную и энергичную среду галактик в раннем космосе.
Отмечается, что недавно обнаруженный мегамазер позволяет астрономам увидеть галактику такой, какой она существовала 8 миллиардов лет назад, что составляет менее половины нынешнего возраста Вселенной. В то время галактики были чрезвычайно динамичны, часто сталкивались и образовывали звезды с необычайной скоростью.
Гидроксильный мегамазер действует как космический маяк, его интенсивное радиоизлучение усиливается гравитационным линзированием от массивных объектов переднего плана. Этот эффект позволил обнаружить сигнал всего за пять часов наблюдений, что в противном случае потребовало бы сотен часов.
Наблюдение за этими «маленькими» галактиками позволяет получить представление о формировании, взаимодействии и эволюции галактик, предоставляя подсказки об условиях, в которых образовались первые пары сверхмассивных черных дыр.
Роль технологий и данных
Важно, что этот прорыв стал возможен благодаря непревзойденной чувствительности и широкому частотному диапазону телескопа MeerKAT, что позволило астрономам обнаружить мегамазер наряду с поглощением нейтрального водорода за одно наблюдение.
Такие достижения требуют передовых возможностей обработки данных в таких учреждениях, как Межуниверситетский институт интенсивной обработки данных в астрономии (IDIA). Телескоп генерирует гигабайты данных в секунду, что требует триллионов математических операций для извлечения слабых сигналов из далекой Вселенной.
Отмечается, что благодаря сочетанию передовых вычислительных технологий с конструкцией телескопа и гравитационным линзированием ученые теперь могут обнаруживать объекты, в миллионы раз более слабые, чем типичные радиоисточники, что знаменует собой новую эру в исследовании космической истории.
Последствия для исследований эволюции галактик
Гидроксильные мегамазеры обычно связаны со слияниями галактик, в которых могут находиться пары сверхмассивных черных дыр, движущихся по спирали навстречу друг другу. Обнаружение таких систем дает астрономам редкую возможность изучить заключительные этапы формирования галактик и экстремальные условия, порождающие гравитационные волны.
Это открытие предполагает, что будущие исследования с помощью MeerKAT и готовящегося к запуску Square Kilometre Array (SKA) позволят обнаружить гораздо больше далеких и мощных систем, превратив эти некогда редкие явления в рутинные инструменты для изучения звездообразования и эволюции галактик во времени.