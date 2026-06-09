Трамп обвинил Иран в уничтожении американского вертолета Apache 9.06.2026, 20:34

Президент США пообещал ответ.

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что военный вертолет AH-64 Apache, который разбился в районе Ормузского пролива, был сбит Ираном.

- Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом, - говорится в заметке.

Американский президент отметил, что на борту вертолета находились два пилота - оба не пострадали в результате инцидента.

В то же время Трамп подчеркнул, что США должны ответить на эту атаку.

Корреспондент Axios Барак Равид рассказал, что в результате расследования было установлено, что авария Apache произошла в результате столкновения с иранским беспилотником.

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