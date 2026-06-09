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Могут ли белорусы не выходить на работу, когда начальник отзывает из отпуска?

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  • 9.06.2026, 21:03
  • 1,356
Могут ли белорусы не выходить на работу, когда начальник отзывает из отпуска?

Объяснили в Минтруда.

«Начальник просит прервать отпуск и выйти на работу. Можно ли отказаться?» - спросил у «АиФ» читатель.

Да. Работник вправе согласиться либо отказаться, поскольку инициатива исходит от нанимателя на отзыв работника из отпуска по производственным причинам либо по иным обстоятельствам, которые могут определяться коллективным договором, пояснили в Минтруда.

При этом никаких взысканий за отказ в выходе из отпуска досрочно наниматель применить не вправе.

Кроме того, в Минтруда обратили внимание, что дни, неиспользованные в связи с отзывом, работник может использовать в течение текущего рабочего года. Также их можно перенести на следующий рабочий год или получить денежную компенсацию, но только при условии, что в текущем рабочем году сотрудник «отгулял» не менее 14 календарных дней отпуска.

При этом из отпуска нельзя отозвать две категории работников: несовершеннолетних и работников, которые имеют право на дополнительные отпуска за работу с вредными и опасными условиями труда.

Относительно беременных женщин, инвалидов, иных категорий законодатель ограничений не устанавливает.

Количество дней, на которые можно отозвать из отпуска, законодатель также не регулирует, поскольку это связано непосредственно с производственной необходимостью.

Если условия для отзыва соблюдены, обязательно издается приказ, которым определяется количество дней – период, на который работник отзывается из отпуска, и вид компенсации неиспользованных дней отпуска.

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